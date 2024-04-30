華為雲冀為港培育逾百AI企業　加碼投資　讚港為最重要研發地之一

華為雲上周在港召開峰會，公司全球Marketing與銷售服務總裁石冀玲表示，華為雲去年收入553億元人幣，為主流雲增長最快的廠商之一，直言希望將香港打造為全球創新科技中心，計劃從今年起對港提供多項支持，包括為合資格申請者提供1.5萬美元（折合約11.7萬港元）的市場發展基金等，冀為港培育逾100間AI創新企業，並稱目前港已是華為全球最重要的研發基地之一。



面對市場上，其他雲服務產品大規模降價競爭，石冀玲指，華為雲最大的優勢即更注重安全可靠，因此會在成本、可靠與長期可持續發展上尋求平衡，相信客戶也會通過綜合價值做出選擇。



華為雲將為合資格申請者提供1.5萬美元的市場發展基金。（資料圖片）

謀打造香港為全球創新科技中心

石冀玲表示，華為雲全球六大「節點」之一是在香港，希望藉本港平台，吸納內地企業走出去，並將外企引入亞太市場。香港曾以全球貿易與金融中心的姿態崛起，如今更希望將香港打造成全球創新科技中心，建立本地機構，提供本地服務，吸納本地人才，不只是將成熟的產品引入香港。

公司現推出「華為雲香港AI加速計劃」，計劃將從今年起，每年持續為夥伴提供資金、平台和商業實踐的全方位支持，包括為合資格的申請者提供1.5萬美元的市場發展基金，以及計劃搭建投資聯動平台，引入VC等投資夥伴，為香港培養超過100間AI創新企業。

石冀玲透露，華為雲去年在港實現了182%的合作夥伴銷售的增長，在研發人員方面，2024年華為香港研究所研發人員按年增逾30%，港已是華為全球最重要的研發基地之一。

2024年華為香港研究所研發人員按年增逾30%，公司稱香港已是華為全球最重要的研發基地之一。（資料圖片）

迎劈價潮「用自己的方式回饋市場 」 堅信經驗即服務

近來市場上，部分雲服務廠商開展產品大規模降價，對此華為雲表示，其致力於「自己跟自己賽跑，用自己的方式回饋市場 」。石冀玲解釋稱，雲服務既需要關注成本，更需要注重雲的可靠、可持續發展，因此公司會利用技術投入創新，帶來更多的價值，相信客戶會通過綜合的價值做出選擇。

她舉例，華為昇騰雲，曾在內地幫助客戶優化，優化後其能力超過同期其他的AI提供商20%至30%。此外華為雲構建的全球存算網KooVerse，目前已覆蓋30個地理區域，88個可用區，按年新增15個。

其續指，華為用超過30年的時間，聚焦ICT（信息及通訊技術，Information and Communications Technology）領域，積累了大量的經驗，「經驗即服務 」。石冀玲表示，雲是ICT發展的必然，是承上啟下的重要組成，一方面可替代企業自建數據中心，另一邊廂有雲上專業人員協助，降低了企業研發要求，省時省力。雲業務目前也是華為增長最快的業務之一。

華為雲通過AI大模型，幫助馬來西亞企業分揀辣椒。（資料圖片）

深耕行業助實體經濟 令大模型不作詩而做事

華為旗下盤古大模型在發佈時稱，「讓大模型不作詩，只做事 」，公司指希望通過雲服務、AI研發深耕行業，幫助各行業完成智能躍遷，最終助推實體經濟的發展。她舉例稱，公司在馬來西亞，就通過AI訓練大模型，識別辣椒成色的不同，幫助當地食品製造商分揀，可將分揀時間由5秒縮短至2秒，準確率提升95%。

石冀玲透露，目前華為雲全球首三位的客戶行業為政府、金融、運營商，此外客戶還涉及互聯網、醫療、教育等領域。