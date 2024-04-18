華為新機Pura 70開賣！官網一分鐘賣光　線下門市大排長龍

4月18日上午10：08分，華為正式宣布，華為Pura 70系列正式開售，加入華為「先鋒計劃」。華為官網從10：08分上架，不到一分鐘，Pura 70系列多個型號就紛紛出現「暫不售賣」或「暫時缺貨」的字樣，線下不少華為門店則已經大排長龍。



據了解，華為Pura系列包括Pura 70、Pura 70 Pro及Pura 70 Pro+及Pura 70 Ultra，當中Pura70 Pro及Pura Ultra率先上架，首批已被秒殺，另外兩款則要等到4月22日才正式開賣。



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4月15日上午，華為發布了P70系列手機的超前預熱視頻。在這則視頻中，華為常務董事、終端BG CEO余承東宣佈，華為P系列正式升級為「華為Pura」，將以全新姿態再出發，而原定的P70將會是新系列的第一款產品。

據介紹，華為D系列進化為 Mate 系列，P系列則轉型為更年輕化的旗艦，專注於影像；G系列變為Nova系列，追求時尚。現在，P系列更名為Pura系列，繼續強化其在影像技術上的專注。

華為P系列至今已經有12年的歷史，首款機型為Ascend P1。最初是Ascend品牌的一部分，主打次旗艦級別，專注於影像性能。

內媒報道，4月18日販賣當天深圳某商圈華為旗艦店店門口已提前排起了長隊。官網不到一分鐘推出的手機也全數售罄。

華為Pura 70最有趣的特點是採用三角形相機島設計。內媒報道認為，華為Pura 70 Ultra 的處理器是「麒麟9010」，而非Mate 60系列搭載的「麒麟 9000S」。

不少科技KOL也在拿到新機後，在網路上發布了「跑分」（硬體效能評測）報告，認為整體表現是在麒麟9000S晶片的基礎上優化，因此推測新機搭載的是全新的自製晶片「麒麟9010」。

華為Mate 60系列手機使用自研麒麟芯片9000S。（VCG）

據了解，Pura 70系列中Pura 70售價算最平，但也須5,499元人民幣。Pura 70裝有6.6吋OLED螢幕，超聚光3鏡分別是50MP廣角主鏡、13MP超廣角及12MP潛望式5×遠攝，主鏡支援f/1.4-f/4.0可變光圈，數碼變焦達到100×，內置XD Motion引擎，可以捕捉高速移動的主體，但該型號未有支援衛星通訊。

另外，螢幕加碼至6.8吋的Pura 70 Pro則支援雙向衛星通話，影拍規格亦比Pura 70更強，用上12.5MP超廣角及支援微距拍攝的48MP遠攝，另支援雙向衛星通話。

Pura 70 Pro＋機背加入了光織格紋點綴，可以拍出35x超級微距效果。Pura 70 Ultra是新系列規格最強的型號，表面採用玄武鋼化崑崙玻璃，機背加入光織格紋點綴，另有12.5MP超廣角及48MP長焦微距，跟Pura 70 Pro另一分別是內置RAM增升至16GB。

另外，值得關注的是3月底，華為發佈了2023年年度報告，2023年，華為共實現營收7042億元（人民幣，下同），淨利潤870億元人民幣。

2022年，華為全球銷售收入為6423億元，淨利潤為356億元，以此計算，2023年華為營收同比增長9.6%，淨利潤同比大增144%。

Pura 70售價：

5,499元人民幣（12GB+256GB）/5,999元人民幣（12GB+512GB）/6,999人民幣（12GB+1TB）

Pura 70 Pro售價：

6,499元人民幣（12GB+256GB）/6,999元人民幣（12GB+512GB）/7,999人民幣（12GB+1TB）

Pure 70 Ultra售價：

9,999元人民幣（16GB+512GB）/10,999元人民幣（16GB+1TB）

Pura 70 Pro+售價：

7,999元人民幣（16GB+512GB）/8,999元人民幣（16GB+1TB）