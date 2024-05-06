北水及大戶支持下　昭衍新藥(6127)股價有望見底回升｜彭偉新

昭衍新藥的主營業務為提供全面的合同研究組織(CRO)服務，包括非臨床研究服務、臨床試驗及相關服務以及銷售實驗模型等，集團去年全年營業額為23.76億元人民幣，按年上升4.8%，不過全年盈利則只有4.35億元人民幣，較2022年全年下降63%，主要是受到行業發展受到政策改變，以及整個經濟環境較為反覆所拖累。另外，按中國會計準則計算，集團首季度錄得盈轉虧2.72億元人民幣，不過，隨著內地近日不斷對於創新藥物的政策出台，市場對創新藥物廠商的信心有所改善，而且更開始有券商對內地臨床研究行業看好，認為昭衍新藥會受惠於政府的新支持政策。



另外，市場預期集團今個財年的全年盈利預測會增長為 18.6%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 28.6%，而其後的 5 年的年複合盈利增長為 30.31%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 17.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 18 倍，較追蹤市盈率稍高。而市賬率暫時只有 0.78 倍，整體估值不算太高，因此，整體走勢仍然會有較佳的回報。昭衍新藥過去一年的派息比率為 30%，而集團上一個財年派發 0.1754元人民幣的全年股息，相等於 1.96 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.44 元人民幣，相等於 5.2 厘的預測股息率。

昭衍新藥於上個交易日以 8.94 港元收市，全日上升 0.13 港元或 1.48%。集團過去5年的平均Beta值為 0.52，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 23.464 港元，而最低位則曾見 8.1港元，股價於過去52周累計下跌 61.43%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 8.94 港元計，昭衍新藥的股價較 50 天線低 5.8%，另外，現價亦較 200 天線低 43.8%，因此，在估值上及技術走勢上，現水平仍然處於非常低的水平。

昭衍新藥(#06127)於去年12月5日至今年5月3日期間的資金流狀況。（圖1）

昭衍新藥的機構投資者持股比率為34.46%，並於去年12月5日至今年5月3日期間的股價共錄得27.32%的跌幅，雖然期間共錄得 0.17 億港元的資金流走，當中大戶佔其中的0.23 億港元，而散戶則則錄得0.06 億港元的資金流入，不過，從圖1所見，資金流的走勢已經在改善中，更已由最差時共有44.8億大戶資金流出，改善至只有0.23億港元的大戶資金流出。另外，期間大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.37%後，便持續下跌至最低 -18.48%，不過，其後已由低位回升至到5月3日當日的7.03%。

至於股價走勢方面，股價於去年10月及11月兩次升返16.20港元之前後見頂，令到16.20港元成為主要的阻力後，股價持續下跌，更形成了一浪低於一浪的走勢，股價一直跌至上周最低位見8.10元港後(見圖2)，股價出現反彈，並返回周一的收市價8.94港元，雖然股價持續下跌，不過，期間的9天RSI則由今年2月低位時的14.2水平反覆回升，更形成了一底高於一底走勢，與股價走勢剛好形成了牛背馳走勢，因此，可以反映股價已經見底並有望作較大幅的反彈。

昭衍新藥 (6127) 日線圖走勢有見底的訊號（圖2）

而在股價持續築底的同時，同期的北水抾股比率亦見明顯增加(見圖3)，北水投資者透過港股通持續買入昭衍新藥的股份，由今年2月底只有27.57%逐步增加至上周的33.66%，兩個月期間已增加了超過6個百份點，因此，在大戶資金及北水持續增持下，股價相信可以作更大的反彈上升。投資者可以在現水平買入，若果以整回調浪總跌幅的38.2%作為初步上升目標，股價已可以上望11.20港元，但由於股價以牛背馳形式見底，因此，股價更有機會升上整個跌幅的61.8%，上望13.00港元。至於股價一旦跌穿8.20港元，則最好先行作止蝕。

北水持續買入昭衍新藥 (6127) 令持股比率升上33.66%。（圖3）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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