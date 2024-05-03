快手(1024)股價破前跌浪總跌幅61.8%反彈目標　可續上望｜彭偉新

快手的主營業務為營運內容社區和社交平台，集團主要提供直播服務、線上營銷服務及其他服務。當中，線上營銷解決方案包括廣告服務、快手粉條及其他營銷服務。至於其他服務包括電商、網絡遊戲及其他增值服務。集團去年全年營業額為1,134.7億元人民幣，較之前一年增加20.5%，毛利則維持上升接近50%至573.9億元人民幣。由於集團在營運開支控制得宜，令到去年全年終於錄得股東淨收入63.96億元人民幣，市場預期集團2024年全年收入會達到1,276億元人民幣，較2023年會有12.5%的增長幅度，至於每股盈利會有3.77元人民幣，按年上升62.9%，令到2024年的預測市盈率按現價值只有14.6倍水平。



快手於2024年5月3日以 59.2 港元收市，全日上升 3.25 港元或 5.81%。集團過去5年的平均Beta值為 1.17，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 72.5 港元，而最低位則曾見 38.4港元，股價於過去52周累計上升 10.9%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 12.67%，以現價 59.2 港元計，快手－Ｗ的股價較 50 天線高出 21.82%，另外，現價亦較 200 天線高出 8.21%。

快手 – W (1024) 股價成功收復前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標。（圖1）

快手的股價於去年7月升上72.50港元水平後，便再度升抵保歷加通道頂部後形成了見頂走勢(見圖1)，股價反覆沿著保歷加通道下行，股價在形成一浪低於一浪後，最低曾跌至今年1月底的低位38.40港元後，在股價開始出現見底及進行配合股價向上升破20天線及50天線後，形成了一浪高於一浪走勢，股價反覆上升並成功收復了整個跌浪總跌幅的38.2%及61.8%反彈目標。由於昨日股價以大裂口上升，並升破61.8%阻力，而在正常的技術突破後，股價可以作100%的跌浪收復。投資者可以在現水平59.00港元水平買入，上望100%的收復72.50港元，至於股價一旦失守3月份反彈頂部阻力位55.50港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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