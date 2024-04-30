中國太保(2601)首季淨利潤穩定　跑贏同業續看好｜彭偉新

中國太保股主要從事保險業務，包括人壽保險業務、財產保險業務及資產管理業務，產品包括個人人壽保險、團體人壽保險和短期意外與健康保險、機動車輛保險和非機動車輛保險，另外，集團亦有通過其子公司從事養老金業務。集團2023年全年營業額為2,761億元人民幣，按年上升0.9%，為過去5年間增長最低一年，主要是受到整體經濟增長放緩的拖累，另外，集團股東淨收入亦同樣受到銷售拖累，而由之前一年的373.8億元人民幣急跌至只有272.5億元人民幣，跌幅達到27.1%。



中國太保於上個交易日以 17.9 港元收市，全日上升 0.76 港元或 4.43%。集團過去5年的平均Beta值為 0.69，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 26.5 港元，而最低位則曾見 12.72港元，股價於過去52周累計下跌 26.6%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數及國企指數，以現價 17.9 港元計，中國太保的股價較 50 天線高出 20.49%，另外，現價亦較 200 天線高出 6.57%，走勢屬於偏強的情況，短期雖然會有機會作出回調，只要股價不跌穿10天線，仍然能維持上升的走勢。

中國太保 (2601) 日線圖已收復前跌浪總跌幅的61.8%。（圖1）

中國太保股價於去年4月升上26.50港元水平後，便開始作出回調，並於去年5月至8月期間維持在18.00港元至21.50港元之間形成了橫行走勢，股價在多次升抵21.40港元水平後均見回吐(見圖1)，反映該水平成為了主要的阻力水平。而股價在期後持續回吐，並在失守所有的移動平均線支持後，股價最終跌至今年1月時低位12.72港元後，才開始回穩及作出反彈。股價雖然曾再度受制於16.60港元，更再跌返之前低位見13.24港元後，便開始出現走勢逆轉，更在4月初成功收復由10天線至100天線的主要阻力後，走勢終於出現技術突破，不單收復所有的主要阻力，更成功收復了整個自高位形成的跌浪總跌幅61.8%反彈目標。預期股價仍然會繼續作出反彈，尤其是9天RSI已成功升破70水平，另外，MACD亦已出現牛牛差走勢，後市仍然會繼續向好，相信股價或會最終升返去年5月至8月橫行走勢的頂部水平21.20港元。

內地投資者對中國太保的整體前景相信是非常看好，除了股價能成功在13.24港元水平再度見底反彈，股價成功向上突破10天線至100天線阻力外，按中央結算戶口的持股比例來看，北水投資者持有中國太保股份的比例，已由去年12底時23.09%逐步增加至今年4月26日的30.15%(見圖2)，持股比例在不足4個月已增加了7.06個百份比，暗示北水投資者非常看好中國太保的前景，尤其是部份的大行表現集團首季的盈利及新業務價值明顯跑贏同業，股東應佔純利按年上升5%至94元人民幣，因此繼續給予集團較高的目標價，以及維持投資評級。投資者可以繼續看好中國太保，等股價返回17.80港元買入，上望21.20港元，若果股價向下進一步下跌，並失守10天線支持的話，宜先行沽出止蝕。

北水投資者持續增持中國太保 (2601) 的股份至30.15%。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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