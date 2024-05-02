嗶哩嗶哩(9626)股價見底有望　可上望38.2%反彈目標｜彭偉新

嗶哩嗶哩 (9626) 是內地主要互聯網視頻網站營運商，集團的主營業務包括以下四個部門，包括移動遊戲業務部門，主要為第三方遊戲開發商發行可以免費下載並以嗶哩嗶哩賬號遊玩的移動遊戲；另外，廣告業務部門主要從事廣告展示業務；而直播和增值服務（VAS）業務部門則主要通過大會員的訂閱費、直播頻道內虛擬禮物的銷售以及在其視頻、音頻及漫畫平台上銷售付費內容和虛擬物品獲取收入；至於電商及其他部門主要通過線上銷售ACG相關商品和線下表演及活動票務的收入。



集團去年全年營業額為225.28億元人民幣，較2022年全年上升2.9%，不過，仍未能錄得純利，不過毛利及毛利率均見較明顯的改善，毛利由2022年的38.49億元人民幣上升至54.41億元人民幣，至於毛利率則由2022年的17.6%上升至24.2%，而股東虧損則有明顯改善，由74.97億元人民幣減少至48.22億元人民幣。而今年首季度的毛利增長至16.6億元人民幣毛利率達到26.1%，高於去年第4季的25.0%，以及去年全年毛利24.2%。另外，整體虧損亦由去年第四季的13.51億元人民幣減

嗶哩嗶哩於上個交易日以 102.8 港元收市，全日下跌 1.4 港元，跌幅為 1.34%。集團過去5年的平均Beta值為 1.01，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 159.9 港元，而最低位則曾見 67.8港元，股價於過去52周累計下跌 31.74%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 54.84%，以現價 102.8 港元計，嗶哩嗶哩的股價較 50 天線高出 15.78%，另外，現價亦較 200 天線高出 3.06%，反映短期股價有轉強的趨勢。

嗶哩嗶哩－Ｗ(09626)於去年12月1日至今年4月30日期間的資金流狀況。（圖1）

嗶哩嗶哩的機構投資者持股比率為25%，並於去年12月1日至今年4月30日期間的股價共錄得17.75%的升幅，期間，共錄得39.67 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的33.32 億港元，而散戶則佔當中的6.35 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.86%；而最低則跌至5.72%後作出反彈，而到4月30日當日則為13.63%，雖然較近高位稍為回落，但仍然反映整體的資金流動力仍然偏強，有助推動股價繼續反彈。

嗶哩嗶哩股價於去年1月升抵227.6港元後見頂回落(見圖2)，而且更在跌穿所有的移動平均線支持後，股價持續下跌，形成了一浪低於一浪走勢後，股價最低曾跌至68.05港元後，在股價反彈拉動20天線向上升破50天線阻力，形成了黃金交叉走勢後，股價開始形成了一浪高於一浪的走勢外，更曾一度升抵250天線的阻力，不過暫時未有向上作突破。不過，由於黃金交叉一般會反映走勢已見底，預期股價可以繼續作出反彈，並有望以黃金比率38.2%作為反彈目標。投資者可以在102港元水平買入，上望128.4港元，至於股價在之前反彈上250天線後，短期或會先行作出回調，只要股價不跌穿20天線92.50港元，可以繼續持有並上望128.40港元。

嗶哩嗶哩 (9626) 股價已見底先試跌浪總跌幅的38.2%反彈目標。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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