負資產攀升｜負資產首季突破3.2萬宗　創20年新高　拖欠情況微升

香港金融管理局今日（4月30日）公布2024年第一季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果。負資產住宅按揭貸款宗數由2023年第四季末的25,163宗，增加至2024年第一季末的32,073宗，按季升幅約27.5%。這些個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。



負資產宗數按季上升27% 涉及金額1653億

負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2023年第四季末的1,313億港元，增加至2024年第一季末的1,653億港元。

負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2023年第四季末的73億港元，增加至2024年第一季末的112億港元。

2024年第一季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率由2023年第四季末的0.03%，上升至2024年第一季末的0.06%。

負資產住宅按揭貸款宗數。（經絡按揭轉介資料）

拖欠3個月以上按揭貸款 比率升至0.06%

必須注意的是，此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

受訪認可機構的按揭貸款額約佔整個銀行體系按揭貸款總額的99%。調查結果是經過推算得出，以估計整個銀行體系的負資產按揭貸款情況。

負資產住宅按揭貸款金額。（經絡按揭轉介資料）