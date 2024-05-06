金管局擬容許非本地註冊銀行　向未達私銀要求客戶提供南向通服務

據《星島日報》報道，金管局建議容許非本地註冊銀行，可向門檻未達私銀級別的客戶，提供「跨境理財通」南向通服務，上限為1,000人，並已於上月中旬向業界進行為期1個月諮詢。報道指出金管局已證實此事，惟未有透露人數上限。



報道引述市場消息指出，目前參與南向通的銀行以本地註冊的零售銀行為主，非本地註冊銀行的香港銀行只能為私銀客戶提供服務。不過多間非本地註冊中資銀行的香港分行，面對母行有很多非私銀客戶級別的客戶轉介亦無法受理，相關客戶確實有需求，希望透過南向通來港投資，享受離岸高息。因此有關中資行香港分行已向當局反映欲向非私銀客戶提供南向通服務訴求，令母行的理財服務更全面。

報道又引述消息指出，金管局因此建議容許非本地註冊銀行經香港分行，向非私客戶提供南向通服務，但設有人數及准入門檻限制。有關客戶人數上限為1,000人，有關客戶至少擁有300萬美元可投資資產，或在銀行管理下可投資資產至少達100萬美元。

報道指出金管局發言人證實此事，指因應該局近期收到銀行查詢關於非本地註冊成立銀行的香港分行可否向非私銀的個人客戶提供理財通南向通服務。經考慮後，該局認為非本地註冊成立銀行的香港分行在滿足指定監管要求的前提下，有空間允許此類銀行的香港分行向少量非私銀的個人客戶提供理財通南向通服務。