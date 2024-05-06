滙豐調查：內地富豪讚港為亞洲首選居住地　三大升級助新投資移民

滙豐銀行HSBC（0005）就「新資本投資者入境計劃」（CIES）發佈簡報，該行香港區財富管理及個人銀行業務總經理兼主管伍楊玉如表示，CIES計劃並非僅為吸引內地客落戶，而是兼顧「財富管理」及「國際化」需要，且該行早在2003年即首批參與「投資移民1.0」計劃，今次更從三方面進行升級，助力本地經濟長遠發展。



此外，滙豐4月針對114名擁有境外資產的內地高淨值人士做出調查，其均擁有300萬美元或以上的可投資資產，且有興趣在亞洲其他城市獲取居留權。調查顯示，約6成人士認為，香港為亞洲最理想居住城市榜首，高於第二及第三位的新加坡及首爾，且計劃未來5年內移居香港。



滙豐調查：約6成內地富裕人士讚港為亞洲最理想居住地

依據滙豐4月中旬的調查結果，其針對114名擁有境外資產的內地高淨值人士做了一項調查，受訪群體擁有300萬美元或以上的可投資資產，且有興趣在亞洲其他城市獲取居留權。調查顯示，約6成人士認為，香港是亞洲區內最理想的居住城市，勝過第二及第三位的新加坡及首爾，並計劃在未來5年內移居香港。

此外，調查還顯示，7成計劃移居香港的受訪者已經在港做出投資，當中更有60%都有加碼意願。伍楊玉如透露，本港吸引客戶落戶的主要因素為醫療服務、為子女提供國際化教育以及港經濟環境自由，利於客戶自身業務。

滙豐調查：約6成內地富裕人士讚港為亞洲最理想居住地。（資料圖片）

2003年首批計劃即獲逾4千份申請 三大方面升級

伍楊玉如表示，早在2003年，滙豐已是為數不多，第一批支持CIES計劃的銀行。當時宣傳力度不似今次，整個市場接受約3萬份申請，滙豐累計就有逾4000份申請。而今次是在當時已經構建的成熟體系上，再行升級。

首先，滙豐推進開戶流程電子化，將開戶時間由50分鐘縮短至15分鐘，便捷操作。另一邊廂，其4月初推出投資移民諮詢網頁，目前獲得逾3000次瀏覽，有數百名客戶在瀏覽後，有後續詢問動作，希望了解細節。該行在中環總行、尖沙咀及旺角分別開設了3間新資本投資者入境計劃中心，提供更專業線下諮詢。最後，其還與部分會計師事務所、移民公司合作，為有意向投資移民的客戶提供相關所需資料，為客戶提供「一條龍」支援。

滙豐在中環總行、尖沙咀及旺角分別開設了3間新資本投資者入境計劃中心，提供更專業線下諮詢。（資料圖片）

強調港府「分毫不取」 提供逾200種產品冀助本地經濟

與其他國家的投資移民計劃有別，伍楊玉如引用港府觀點強調，CIES計劃的資金並非交畀政府，港府「分毫不取」，反而是希望資金進入金融體系，帶動本地經濟。不過依計劃，其入場門檻為3000萬港元，較2003方案大幅提升，並規定當中至少300萬元要投資於支持創科的「資本投資者入境計劃投資組合」。

伍楊玉如表示，目前滙豐為該計劃投資者提供超過200種投資產品，兼顧港元與人民幣產品。大部分客人都比較偏愛股、債等流動性強的產品，股票就以大型藍籌股為主。

其也表示，該計劃參與者核心目的仍是「拿身份」，而非投資，因此提供的投資產品過多易「眼花繚亂」，因此會在各種資產類別中依照風險的高低，分別挑選部分產品，兼顧各類別。除卻股票債券，該行還可提供逾150種獲許投資資產供選擇，涵蓋存款證、單位信託基金及保險。

除卻股票債券，該行為計劃提供逾150種獲許投資資產供選擇，涵蓋存款證、單位信託基金及保險。（資料圖片）

國際客青睞本港 投資移民非只為內地客「買護照」

伍楊玉如強調，該計劃並非只是為內地客「買護照」，而是兼顧國際性。通關以後，大量國際客戶來港開戶做理財，新增客戶數量有非常大的升幅，不過就未有具體數據。除卻內地客偏愛，菲律賓、泰國、馬來西亞等國亦有客戶青睞本港。

該行披露，2023年，滙豐香港財富管理及個人銀行業務的國際客戶總人數按年錄得雙位數升幅，2024年首季每月平均新增非本地居民客戶人數，超越去年每月平均水平，非本地客開戶數字，超過去年半年的水平（以全年均值計），且滙豐香港首季新增13.5萬名財富管理及個人銀行客戶，當中約60%是非本地民居，可見國際化需求提升。