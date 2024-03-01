新資本投資者入境計劃今起接受申請　許正宇稱客群與高才通不同

財政預算案2024公布的新資本投資者入境計劃今日（1日）起接受申請，財經事務及庫務局局長許正宇表示，已積極與業界溝通，除金融業，會計界等專業界別都有較大參與空間，相信反應不錯。他又說，高才通計劃涉及個人收入及教育水平要求，今次計劃則針對資本投資帶來投資額，「相信係百貨應百客，唔同路畀唔同人。」



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許正宇今早接受電台訪問指，新資本投資者入境計劃今日接受申請，計劃有多個特點，首先要求投資額度要有3,000萬元，包括向新的「資本投資者入境計劃投資組合」投入300萬元，其餘2,700萬元則可選擇用1,000萬元投資非住宅物業，或全部投放在金融資產。

許正宇指，計劃設計是體現市場綜合性，涵蓋銀行、證券、基金等資產，局方已積極與業界溝通，除金融界外，會計界等專業界別都有較大參與空間，相信反應不錯。

他指出，計劃強調可投資非住宅物業，是因住宅物業與民生關連性大，考慮到加入住宅物業選項，會對物業市場有一定影響，而申請人來港或想做生意或其他業務，故加入今次選項。

財庫局局長許正宇。（資料圖片）

至於與高才通計劃分別，許指高才通計劃規定一定個人收入及教育水平，但新資本投資者入境計劃則關於資本投資、帶來的投資額幾大，針對客群及客源不一，「相信係百貨應百客，唔同路畀唔同人。」

惡劣天氣下維持股票市場運作是市場共識

許正宇又說，惡劣天氣下維持股票市場運作是市場共識，會在今年中之前敲定細節，待市場準備就緒便會落實。他指相關安排對市場而言是好事，且香港是追落後，又以近日天氣突然轉涼為例，指相信現時氣候變化，極端天氣機會會增多，故有必要推行。

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