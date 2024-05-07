長建旗下私營電網業務購英再生能企業UU Solar　企業價值8.9億元

長江基建（1038）再次收購位於英國的基建項目。公司透過UK Power Networks之私營電網業務UK Power Networks Services完成收購總裝機容量為68.7兆瓦的可再生能源資產組合 UU Solar之100%權益，有關項目的企業價值為9,080萬英鎊（約8億9,000萬元）。



UK Power Networks分別由長江基建、電能實業（0006）及長江實業（1113）分別持有40%﹑40%及20%。

公司指出UU Solar 擁有及營運合共70個可再生能源資產，包括65個太陽能光電裝置發電場、4個陸上風力場及1個水力發電設施，總裝機容量為68.7兆瓦。該等資產將所產生之大部分可再生能源電力供予英國受規管水務及渠務公司United Utilities，過剩之電力則輸回配電網絡。

公司又指出UU Solar的9成收入來自長期合約及英國政府可再生能源資助，將帶來即時回報、經常性溢利貢獻及穩定現金流。