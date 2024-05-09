鄭煤機(0564)首季淨利潤增長強勁　股價升勢會更加強勁｜彭偉新

鄭煤機的主要業務為煤炭綜合採掘設備生產和銷售企業，集團的主要產品包括液壓支架、刮板輸送機、掘進機、以及外協件、鋼材、煤機設備等產品，集團的主要市場包括國內市場及海外市場。受到行業需求帶動，鄭煤機今年首3個月的整體業務，按中國會計準則計算，實現營業收入96.65億元人民幣，按年增加4.9%，不過，歸屬股東淨利潤則達到10.42億元人民幣，按年增長33.1%，而每股收益達到58.8分人民幣，季度增長幅度符合去年全年的增長幅度。



市場繼續看好鄭煤機的整體前景，就現時仍有覆蓋調研的分析員仍然有2位，其目標價為12.9港元，現價基本上已升抵該目標水平，不過，若果以11個適合集團用作計價的投資模型所計算出來的合理價為14.8港元，以現價12.74港元計算，離目標價仍然有16.5%的上升空間。鄭煤機上個交易日以 12.74 港元收市，全日下跌 0.18 港元，跌幅為 1.39%。集團過去5年的平均Beta值為 0.56，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 13.48 港元，而最低位則曾見 6.31港元，股價於過去52周累計上升 47.32%，股價表現跑贏恒生指數，又甚至國企指數，以現價 12.74 港元計，鄭煤機的股價較 50 天線高出 16.73%，另外，現價亦較 200 天線高出 48.78%。

鄭煤機過去一年的派息比率為 44.8%，集團上個財年派發 0.84元人民幣的全年股息，相等於 7.2 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.62 元人民幣，相等於 4.83 厘的預測股息率，但仍然較過去 5 年平均股息率 4.74 厘為高。

鄭煤機以月線圖來看，股價於2021年2月最高曾升上17.26港元水平見頂後，走勢便持續向下，並於2022年3月，以及2023年8月兩次跌至低位見6.30港元水平後，均能成功作出較大幅的反彈。而今次股價再度上升，已成功收復了由16港元開始形成的跌浪總跌幅61.8%反彈目標價12.30港元，股價在RSI9繼續上升支持下，有望把所有的跌幅全部收復。投資者可以在12.70港元水平買入，上望16.00港元，至於股價一旦失守12.30港元的話，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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