華電國際電力(1071)股價跌返上升通道底部　再度見底回升｜彭偉新

華電國際電力是內地其中一家經營發電的企業，集團主要從事電力與熱力產品的銷售業務外，集團亦有從事煤炭銷售業務，而營業地區以內地山東地區為主要市場。集團2023年全年營業營為1,171.7億元人民幣，按年上升9.5%，在去年整體煤炭價格回落的帶動下，毛利由2022年的4.58億元人民幣急升上75.17億元人民幣，按年大升15.4倍，毛利率亦由之前只有0.4%大升上6.4%。在售電量上升，以及營運成本下降的刺激下，股東淨收入亦由2022年只有1.16億元人民幣急升至去年45.22億元人民幣。



市場對集團今個財年的全年收入會預期稍為下降4.4%至1,112億元人民幣，不過，整體盈利則仍會增長為 66.7%，而每股盈利會上升至0.57元人民幣。另外，市場更預測下一財年的盈利仍會繼續增長 9.2%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 9.2 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.4 倍，較追蹤市盈率為低。

華電國際電力股份過去一年的派息比率為 42%，而集團上一個財年已派發 0.15元人民幣的全年股息，相等於 3.8 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.22 元人民幣，相等於 5.4 厘的預測股息率，雖然略有上升，但仍較過去5年平均股息率7.12 厘為低。華電國際電力於上個易日以 4.32 港元收市，全日上升 0.15 港元或 3.6%。集團過去5年的平均Beta值為 0.4，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 4.83 港元，而最低位則曾見 2.81港元，股價於過去52周累計上升 9.74%，由年初至今計算，股價表現仍然能跑贏恒生指數，以現價 4.32 港元計，華電國際電力股份的股價較 50 天線高出 3.47%，另外，現價亦較 200 天線高出 21.83%，整體走勢已有所轉強，並預期會維持一段時間。

華電國際電力 (1071)於去年12月6日至今年5月6日期間的資金流狀況。（圖1）

華電國際電力股份(1071.HK)的機構投資者持股比率為29.03%，並於去年12月6日至今年5月6日期間的股價共錄得30.91%的升幅，期間共錄得4.68 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的4.08 億港元，而散戶則佔當中的0.6 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上19.75%；而最低則跌至-5.31%，而到5月6日當日則為-3.53%。

至於股價於去年5月升上4.37港元見頂後(見圖2)，便持續回落，不單止跌穿所有的移動平均線支持，更最低跌至2.81港元後才開始出現見底走勢，尤其是當期時的9天RSI出現底背馳走勢下，股價由低位逐步反彈，並成功升返去年5月高位4.37港元的阻力，不過，其後股價成功突破阻力，最高升上4.83港元後才作出回調，價曾一度跌返4.04港元，只稍為跌穿50天線，而且9天RSI未有失守30水平，股價持續向好外，更於昨日以大陽燭重返所有的移動平均線之上，預期股價已企穩並有望向上升返之前4.83元的高位。投資者可以在4.30港元水平買入，上望4.80港元，至於股價宜守穩在4.00港元以上，失守先行沽出止蝕。

華能國際電力日線圖走勢未有失守50天線支持。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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