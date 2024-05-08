農業銀行(1288)月線圖走勢　有進一步轉強訊號｜彭偉新

農業銀行是內地4大國有商業銀行之一，主要業務包括為市場提供存貸款服務、小微企業金融服務、結算及現金管理、貿易融資、以及投資銀行業務等。集團去年全年營業額為5,597.6億元人民幣，按年上升1.8%，在扣除營業費用及其他稅項後，集團的股東淨收入上升3.9%至2.69億元人民幣，至於每股盈利為0.72元人民幣，較之前一年仍然上升4.3%。因此，即使在內地2023年的經濟狀況仍然較差下，加上內地內房市場仍然回落中，似乎未有對集團的全盤業績帶來太過利淡的影響。



農業銀行上個交易日以 3.52 港元收市，全日上升 0.03 港元或 0.86%。集團過去5年的平均Beta值為 0.33，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 3.59 港元，而最低位則曾見 2.5港元，股價於過去52周累計上升 8.72%，由年初至今計算，股價表現跑贏恒生指數，農業銀行的現價較 50 天線高出 5.39%，另外，現價亦較 200 天線高出 18%，反映出短期走勢已跑贏其中、長線走勢，預期股價仍然會繼續向好。

農業銀行 (1288) 月線圖已收復整個跌浪的38.2%並有望進一步上升。（圖1）

集團在今年第一季的股東淨收入有703.8億元人民幣，按年下跌1.6%，至於按季則上升13.5%，表現仍然較預期為佳。市場預期集團今年全年營業額可達6,942億元人民幣，按年微跌0.2%，不過，2025年的營業收入則有7,503億元人民幣，上升8.1%。因此，集團的整體前景相信仍然可以繼續看好。集團之5 年的年複合盈利為增長，會由之前的 8.14%稍為縮減至往後的 5.91%。以現價計，相等於市盈率約 4.6 倍，市場給予集團的預測市盈率為 4.4 倍，較歷史市盈率為低。另外，市場預期集團今年全年每股派 0.25 元人民幣，相等於 7.16 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率7.65 厘為低。

農業銀行的機構投資者持股比率為33.96%，並於去年12月7日至今年5月7日期間的股價共錄得25.71%的升幅，期間，共錄得35.5 億港元的資金流入(見圖2)，當中大戶佔其中的28.45 億港元，而散戶則佔當中的7.03 億港元。另外，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.45%，而最低則跌至0.11%，至於5月7日當日則已升返11.91%，反映整體的資金流動力已經轉強，有助股價作進一步的上升。

農業銀行 (1288) 於去年12月7日至今年5月7日期間的資金流狀況。（圖2）

由於農業銀行的月線圖股價由高位5.02港元水平回落後，股價持續下跌至2022年11月時低見2.20港元，股價開始由低位作出反彈，股價雖然在去年5月升上3.28港元水平，剛好收復整個跌浪總跌幅的38.2%反彈目標後回調，但該阻力最後在今年3月時成功突破，配合RSI9升破70水平，反映股價在向上突破主要阻力後，整個上升動力再度作進一步上升，預期股價甚至最後可以按整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標。投資者可以在3.50港元水平買入，上望3.88港元，至於股價一旦失守5月2日低位3.38港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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