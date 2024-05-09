港碼頭業應引政府投資？　九倉吳天海指未曾考慮政府會加入

內地接連有城市推出措施支持樓市，九倉（0004）主席吳天海指出縱使中央政府持續支持樓市，一線城市及部份二線城市樓市表現不俗，可是大部份二線城市及三﹑四線城市整體樓市氣氛仍薄弱，成交不多，預料有關情況會持續至下半年。



吳天海指出內地樓市有發展商「槓桿高」﹑樓房「庫存高」及居民「儲蓄高」的三高問題。中央政府就措施定下方向，由個別城市執行，有不同實施速度及方法，難指出何時見效。

談及本港樓市時，吳天海指出本港樓市受到供應較多，及利息高企影響，不認為樓價具有大升條件，全年計樓價處於牛皮狀態。他又指出本港目前香港經濟受到「利率高」﹑「匯率高」及「空缺高」影響，惟利率及匯率屬周期性，只要回落便會利好投資環境，有助改善辦公室空置率。

對於本港碼頭行業前景，吳天海指出本地生產的貨源及貨物需求不多，本地出入口不是影響貨量的最大因素，而是接通大灣區及競爭劇烈的轉口貨。他又指出香港碼頭全由私人企業經營，並無受政府資助，可是全球吞吐量位列前數位的碼頭均是國營，當私人企業與國營企業競爭時較不利，對香港港口有影響，「貧不與富鬥﹑富不與富爭」。被問及香港碼頭是否要引入官方投資時，他直言未曾考慮政府會加入。