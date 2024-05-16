美股｜道指收市升349點　納指標指漲逾1%　三大指數同創新高

美國核心消費物價指數（CPI）6個月來首次下跌，顯示通脹放緩，提振市場對9月減息的期望。美股周三（5月15日）上揚，道指收市升349點，與標指、納指同創收市新高紀錄，標指首度攀上5,300點，納指更是連續兩天破頂。



道指收市報39,908.00點，升349.89點或0.88%；納指報16,742.39點，升231.21點或1.40%；標普500指數收報5,308.15點，升61.47點或1.17%。

Nvidia飆3.58% 迷因股大幅回落

多隻大型科技股上漲，Nvidia升3.58%，收市每股報946.30美元。Microsoft上漲1.75%，Apple升1.22%，AMD也升4.25%。但Tesla逆市跌2.01%。

「迷因股」炒風消減，GameStop下跌18.83%。AMC Entertainment和Koss Corp分別跌20.00%和19.19%。

核心CPI 為6個月來首次下滑

美國4月份CPI按年增3.4%，符合市場預期，略低前值的3.5%；按月增長0.3%，低於市場預期與前值的0.4%。 剔除食品與能源成本的核心CPI ，按年增3.6%，創3年來新低，符合市場預期，低於3月的3.8%；核心CPI按月增0.3%，符合市場預期，為6個月來首次下滑。

另外，美國4月零售銷售按月持平，市場原預期上升0.4%。