瑞士人氣跑鞋On Running業績破紀錄股價勁升　將設香港首間專門店

數香港近年冒起最快的跑鞋品牌，肯定是On Running，這個瑞士品牌還將會在中環開設香港首間專門店。其母公司On Holding昨日（14日）公布2024年首季業績，季度收入首次突破5億瑞士法郎達5.082億（約43.8億港元），而純利就錄得9140萬瑞士法郎（約7.88億港元），比去年同期大升超過一倍。On Holding昨日在美股升超過18%，收報36.3。



胡定欣分享她的On跑鞋。（胡定欣Instagram）

On Running的跑鞋愈來愈受跑友歡迎，在品牌的攻勢下，余曉彤、梁諾妍及胡定欣等喜歡跑步的女星都有分享其裝備。市場消息稱，On Running以前由香港代理批發產品給不同店舖，但大約前年代理權有變，由總公司接手。今年，On Running承租中環皇后大道中商廈H Queen's地下舖位，將開設香港首間品牌專門店，店舖面積約3,684平方呎。在核心商業區租地舖，可見其野心。

余曉彤穿On的太陽帽去行大嶼山的觀音山。（余曉彤Instagram）

翻看On Holding昨日公布的今年首季業績，開設專門店相信是品牌的全球策略。On在2024年首季錄得創歷史新高的銷售收入，首次突破5億瑞士法達5.082億，較去年同期增長20.9%。

梁諾妍之前懷孕期間穿On跑鞋行山散步。（梁諾妍Instagram）

收入增長的最大動力來自直接面向消費者渠道（direct-to-consumer channel，簡稱DTC），按年大升39%至1.905億瑞士法郎，佔全部收入37.5%；餘下的批發亦按年升12%至3.177億瑞士法郎。DTC大幅增長，加上有效管理庫存，提升On毛利率，按年由58.3%升至59.7%，全年目標達60%左右的毛利率。

余曉彤去年穿On的太陽帽去行獅子山。（余曉彤Instagram）

按地域計，美洲仍然是On最大的市場，而香港所在的亞太區則最具增長潛力。在今年首季，美洲的收入按年比上升22%，歐洲、中東及非洲地區升6.1%，而亞太區則大升68.6%至5240萬瑞士法郎。產品種類方面，鞋類佔所有收入超過95%，其餘為服裝及飾物。

胡定欣分享她的On跑鞋。（胡定欣Instagram）

在2024年首季，On的純利達9140萬瑞士法郎，比去年同期上升超過一倍，創季度新高，而淨利率由10.6%升至18%。以目前匯率計，On估計全年的收入至少22.9億瑞士法郎。

梁諾妍幾日前穿On跑鞋到海傍練跑。（梁諾妍Instagram）

On贊助的運動員持續有好表現，相信可以繼續增加品牌在跑步市場的份額，尤其是肯尼亞跑手奧比莉（Hellen Obiri），連續兩年贏得波士頓馬拉松女子冠軍。同時，On推出網球及訓練服裝，有力擴大潛在市場。

Hellen Obiri在波士頓馬拉松跑出佳績。（On網站）

On的聯席行政總裁兼財務總監Martin Hoffmann表示，首季業績亮麗，超出預期，產品需求強勁，並提到DTC的大幅增長令首季達到理想的毛利率。

在業績帶動下，On昨日在美股大升18.28%，收報36.3。

費達拿不只是代言人，直情是On的股東。（費達拿Instagram）

On在2010年創立，瑞士網球巨星費達拿在2019年入股On，據報費達拿當年投資5400萬美元獲得3%股權。On在2021年上市，集資7.46億美元，目前On市值超過110億美元。