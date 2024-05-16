渣打稱美針對電動車等加徵關稅　短期對內地經濟影響有限

美國政於本周二（14日）宣布針對來自內的電動車﹑電腦晶片及醫療產品，涉及180億美元商品提高關稅。渣打發表報告，預料有關措施對內地短期經濟影響有限。



渣打指出美國佔內地電動車﹑半導體及太陽能電池出口份額不足2%。新關稅只會對總值180億美元﹑針對美國出口的內地貨品帶來影響，相當於內地每年輸向美國的出口總額約4%，以及去年內地總出口額的0.5%。該行據經濟合作暨發展組織（OECD）國際間投入產出表估計，即使受新關稅影響的貨品輸出美國減少50%，亦只會令到內地經濟增長減少0.06個百分點。

此外該行又認為新加徵的關稅導致中美緊張關係升級風險很低。不過若其他地區隨著，或對內地經濟帶來長期影響。歐元區及英國共同佔據內地電動車﹑鋰離子電池及太陽能電池出口的35%至53%，同時東盟﹑日本及韓國為入內地半導體及電池出口的主要市場。據OECD數據對世界經濟依賴的分析，在相互聯繫的全球經濟中，貿易保護不太可能對任何特定地區產生利益。