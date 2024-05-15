美專家：美國濫用保護主義對華加徵關稅　政治操弄反噬其身

美國總統拜登星期二（5月14日）宣布將對自中國進口的電動車等貨品加徵關稅。美國專家認為此舉出於國內政治目的，無助美國本土相關產業繁榮，不利於美國應對氣候變化的努力，這一扭曲市場的行為將傷害美國消費者。



根據美國白宮發表的聲明，美國將對價值180億美元（近244億新元）的中國進口貨品加徵關稅，包括電動車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體以及鋼鋁、港口起重機等。美國貿易代表辦公室稱，美將維持此前依據「301條款」對中國輸美商品加徵的關稅。

中方表示強烈不滿，稱將採取一切必要措施維護自身合法權益。

耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前首席經濟學家羅奇（Stephen Roach）接受新華社訪問時說，美國政府發起的對華301調查中的相關指控缺乏證據，最新宣佈的對華關稅政策「幾乎不會讓美國工人受益」。美國試圖用關稅政策遏制中國產業發展是「短視的」，無法實現重振美國產業的長期目標。美國的策略「註定失敗」。

圖為2018年4月4日，鏡頭下在美國加州長灘港J碼頭待處理的貨櫃。（Reuters）

美國智庫凱托學會（Cato institute）研究員帕卡德（Clark Packard）當天撰文指出，拜登政府的新關稅政策「糟糕」，再一次將政治目的凌駕於本國利益之上，是與其競選對手特朗普進行的一場「通往保護主義深淵的競賽」，將傷害美國消費者。

美國貿易專家林西科姆（Scott Lincicome）認為，美國加徵關稅舉措無法幫助本土產業繁榮，是一種扭曲市場的行為。

美國非營利團體生物多樣性中心下屬「安全氣候運輸行動」負責人貝克爾說，加稅政策可能導致美國相關車企競爭動力不足，不利於美國應對氣候變化、減少碳排放。

中國商務部14日在回應美提高部分對華產品加徵的301關稅時說，美方出於國內政治考慮，濫用301關稅覆審程序，進一步提高部分對華產品加徵的301關稅，將經貿問題政治化、工具化，是典型的政治操弄，中方對此表示強烈不滿。美方應立即糾正錯誤做法，取消對華加徵關稅措施。中方將採取堅決措施，捍衛自身權益。

本文獲《聯合早報》授權轉載

