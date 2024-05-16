美股｜道指早段升百點首破4萬關　阿里獲Michael Burry增持飆逾6%

市場對聯儲局減息保持憧憬，另美國首領失業救濟人數高於市場預期。美股周四（5月16日）早段上揚，道指升百點，首次突破4萬點大關。其中，阿里巴巴(BABA.US) 走高，至香港時間晚上10時50分，股價升6.20%，報86.05美元。



截至本港時間晚上10時53分，道指報40,027點，升119點或0.30%；納指報16,776點，升33點或0.20%；標普500指數報5,319點，升11點或0.22%。

進口物價升幅高於預期

美國上周首次申領失業救濟人數，按周減少1萬至22.2萬人，高於市場預期的22萬人。續領人數上升1.3萬人，達到179.4萬人，也多過市場預期。

另外，美國4月出口物價按月上升0.5%，進口物價上升0.9%，兩者都高過市場預期。美國4月工業生產按月持平，製造業產出按月下跌0.3%，兩者都差過市場預期。

根據美國證券交易委員會（SEC）披露，多家頂級投資機構加倉阿里巴巴，包括電影《沽注一擲》原型人物、傳奇對沖基金經理Michael Burry的投資公司Scion Asset Management，以及美國億萬富豪投資者David Tepper管理的Appaloosa 等。高盛、美銀紛紛上調阿里巴巴目標價。

油價回升逾0.5%

油價回升，紐約原油期貨現時每桶報7 9.18美元，升0.55美元或0.70%；倫敦布蘭特期油報 83.20美元，漲0.45美元或0.54%。