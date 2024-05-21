中國鋁業(2600)受惠中美經濟增長　帶動基本金屬價格上升｜彭偉新

中國鋁業於2024年5月21日以 5.78 港元收市，全日上升 0.29 港元或 5.28%。集團過去5年的平均Beta值為 2.04，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 5.85 港元，而最低位則曾見 3.11港元，股價於過去52周累計上升 40.77%，股價表現跑贏本地各主要指數，以現價 5.78 港元計，中國鋁業的股價較 50 天線高出 15.32%，另外，現價亦較 200 天線高出 37.78%，整體估值仍然不算太高，未必會在短期內出現太大的回調壓力，尤其是現時內地及美國兩經濟巨頭仍然有望繼續見偏強的經濟，對於一眾的基本金屬會帶來較的推動力，有望可以推動中國鋁業的股價作進一步的向上突破。



集團在本季度的盈利增長為50%，而下一季度的盈利增長為25%市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 25.6%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 7.4%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 40.82%，之後的 5 年的年複合盈利增長為 25.7%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 12.2 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.5 倍，較追蹤市盈率為低。市場並未有對未來 5 年的市盈增長率預測作參考，而市賬率則為 1.39 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 0.42 倍，企業價值對收入為 0.82 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 8.68 倍。

中國鋁業過去一年的派息比率為 20.4%，而集團上一個財年派發 0.08元人民幣的全年股息，相等於 1.52 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.09 元人民幣，相等於 1.71 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率2.71 厘為低。市場上的12位分析師對中國鋁業的前景仍然觀望，目標價的平均值為5.84港元，稍為高於昨日的收市價5.78港元，不過，若果以13個財務模型計算出中國鋁業的合理水平，合理價的平均值為6.60港元，較上日收市價5.78港元仍然有14.3%的上望空間。

中國鋁業(02600)於去年12月19日至今年5月20日期間的資金流狀況。（圖1）

中國鋁業的機構投資者持股比率為28.12%，並於去年12月19日至今年5月20日期間的股價共錄得64.67%的升幅，期間共錄得18.44 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的15.47 億港元，而散戶則佔當中的2.97 億港元。至於期間大戶投資者的坐貨比率最高曾升上38.98%；而最低則跌至 -16.62%，近日則為38.98%，已處於整個時段的最高水平，反映大戶投資者的資金動力維持強勁，有利股價作進一步的上升。

中國鋁業之股價於去年9月曾升上4.73港元見阻力後，走勢便持續回調，並曾於今年1月跌返低位見3.11港元，雖然未有繼續下跌，並由低位作出反彈，不過，走勢始終未有出現即時見底的RSI牛背馳訊號，不過，隨著股價持續回升，並持續升破所有的移動平均線阻力，股價最終在今年3月已升破去年9月時的頂部，並在4月進行後抽回調，勃再跌穿去年9月時的頂部4.73港元後，便再度開始形成一浪高於一浪，更升抵整個自回調見底後的1.618倍反彈目標。只要股價能成功升破5.73港，股價仍然會有較強的上升動力，特別是在股價升破前回調浪總跌幅的1.618倍目標後，有較大的機會以2.618倍作為下一個目標水平，因此，相信現時走勢仍然有繼續上升的機會，投資者可以在5.78港元水平買入，中、長線上望7.35港元，至於股價一旦向下跌穿10天線的話，請先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。