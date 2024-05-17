長城汽車(2333)升勢持續　有望收復2022年高位17.96港元｜彭偉新

長城汽車主要從事SUV、轎車、皮卡和汽車相關零部件的設計、研發、製造、銷售和分銷業務，集團擁有 “Great Wall”、“Havel”和“WEY” 三個品牌，透過縱向一體化零部件生產部門，生產多種產品，包括引擎、變速器、底盤、電子部件、內外裝飾部件和模具等。而近日有消息指集團已展開電動汽車的生產，藉此與其他電動車生產商作出競爭。長城汽車去年的全年的營業額為 1,732.12億元人民幣，同比上升 26.12%。全年毛利為 319.75 億元，較同比上升 21.37%，而毛利率則為 18.5%，較同比減少了 0.7 個百份點。毛利明顯增加 21%，主要是受到營業額明顯急增26%所帶動外，抵銷了因營收成本上升27%的不利因素，不過，長城汽車去年的全年的股東淨收入為 70.22億元，同比下降 15.05%。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 36.7%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 16.3%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 18.38%，不過，由於主要市場會以電動汽車為主，因此，集團在之後的 5 年的年複合盈利倒退 18.73%，以反映行業的競爭激烈。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.2 倍，市場給予集團的預測市盈率為 13.6 倍，較追蹤市盈率為高，而市賬率則為 1.64 倍。長城汽車過去一年的派息比率為 36%，而集團上一個財年已派發 0.3元人民幣的全年股息，相等於 2.24 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.33 元人民幣，相等於 2.46 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率3.45 厘為低。

長城汽車於上個交易日以 14.62 港元收市，全日上升 0.4 港元或 2.81%。集團過去5年的平均Beta值為 1，系統性風險與大市同步。52周最高位曾見 14.66 港元，而最低位則曾見 7.51港元，股價於過去52周累計上升 48.59%，股價表現跑贏恒生指數%，以現價 14.62 港元計，長城汽車的股價較 50 天線高出 40.87%，另外，現價亦較 200 天線高出 47.38%，短期走勢明顯跑贏其中、長線走勢。

長城汽車(#02333)於去年12月15日至今年5月16日期間的資金流狀況。（圖1）

長城汽車的機構投資者持股比率為39.6%，並於去年12月15日至今年5月16日期間的股價共錄得41.39%的升幅(見圖1)，期間，共錄得9.13 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的10.25 億港元，而散戶則佔當中的-1.11 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.62%；而最低則跌至-8.93%，而到5月16日當日則已反彈至7.58%，整體資金動力仍未算十分強勁，但已由低位逐步轉強，有利股價繼續向好。

至於長城汽車之股價自2022年6月升上17.96港元見頂後，便作出較快速的回調外，更失守所有的移動平均線支持，直接跌返低位6.90港元見頂後，才再度作出反彈並兩次升破所有的移動平均線(見圖2)。股價雖然無法收復整個跌浪總跌幅的61.8%，便分別在12.66港元及12.30港元見頂回落。最近股價更再跌近7.81港元見底後，便再度作出反彈。股價昨日成功升61.8%的反彈目標，加上RSI已升破了70的強勢區，相信股價仍然會有一段升勢，投資者可以在14.50港元水平買入，上望18.00港元，至於股價若向下跌穿原先61.8%反彈目標13.90港元的話，則要先行沽出止蝕。

長城汽車 (2333) 股價已收復前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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