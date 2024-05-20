中國人壽(2628)估值特低　有望更大幅反彈｜彭偉新

中國人壽保險股份有限公司是一家人壽保險公司。該公司提供一系列保險產品，包括個人及團體人壽保險、健康險及意外險產品。該公司通過三個部門進行日常的營運。分別是人壽保險部門、健康保險部門及意外保險部門。其中，人壽保險部門為個人及團體提供分紅及不分紅的人壽保險及年金。另外，健康保險部門為個人及團體提供短期及長期健康保險。至於意外保險部門為個人及團體提供短期及長期意外保險。中國人壽去年的全年的營業額為 1035.32億元，同比下降 6.8%。集團去年的全年的營業收益(調整後)為 41.98億元，同比下降 30.73%。至於集團去年的全年的股東淨收入為 29.74億元，同比下降 36.07%。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 103.6%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 11.8%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 28.61%，不過，之後的 5 年的年複合盈利增長為 7.7%，反映內地的整體經濟環境得到改善下，居民對保險產品的需求回升。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 17.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 6.1 倍，較追蹤市盈率為低，而市賬率則為 0.67 倍，反映整體估值仍然屬於偏低水平。中國人壽過去一年的派息比率為 26.3%，而集團上一個財年已派發 0.43元人民幣的全年股息，相等於 3.60 厘的全年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.47 元人民幣，相等於 3.90 厘的預測股息率，雖然較去年稍為上升，不過仍然較過去5年平均股息率4.51 厘為低。

中國人壽於上周五以 13 港元收市，全日上升 0.62 港元或 5.01%。集團過去5年的平均Beta值為 0.78，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 15 港元，而最低位則曾見 8.19港元，股價於過去52周累計下跌 15.9%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 42.26%，以現價 13 港元計，中國人壽的股價較 50 天線高出 31.97%，另外，現價亦較 200 天線高出 24.28%，短期走勢已出現突破之前的中期及長期走勢。

中國人壽(#02628)於去年12月18日至今年5月17日期間的資金流狀況。（圖1）

中國人壽的機構投資者持股比率為27.31%，並於去年12月18日至今年5月17日期間的股價共錄得31.98%的升幅，期間，共錄得25.58 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的20.2 億港元，而散戶則佔當中的5.37 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.52%；而最低則跌至-5.1%，而到5月17日當日則為16.52%，反映大戶投資者的資金動力已經在改善中。

中國人壽股價於去年5月曾升上高位見15.84港元見頂後，便再度延續之前的下跌走勢，並再發展為一底低於一底走勢，股價於今年1月曾最低跌至8.19港元後，在RSI成功由30以下的低位反彈上來並收復30水平後，股價終於形成見底走勢，更在4月中成功收復了30天線至100天線的阻力後，股價持續上升，於上周五成功收復了所有的移動平均線外，連整個跌浪總跌幅的61.8%亦成功收復，預期股價會繼續反彈，並有機會把整個跌浪總跌幅全數收復。投資者仍然可以在13港元水平買入，上望15.80港元，若果股價向下跌穿12.00港元水平，則要先行沽出止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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