李澤鉅：長實回購股份亦屬間接在港投資　樓市受政策及利率影響

長實（1113）主席李澤鉅表示，集團回購公司股份也是在港投資。



他出席公司股東周年大會時表示，會視乎項目質素、穩健性、回報及是否「計到數」作出投資，而非以地點作選擇，但認為回購公司股份亦是投資。去年集團已出資逾30億元回購8300萬股，在香港間接投資。

至於長實去年減少派息，有股當問什麼時候才會增加派息時，李澤鉅回應指，回報股東的方式不止一種，除了派息外股票回購亦是一個途徑。他指，長實一直有進行回購，亦為長遠利益著想，持續推動公司未來發展，如近日就收購了兩個新項目。

李澤鉅表示，撤辣後影響樓市受政策及利率因素影響，惟新盤定價難以一概而論（長實提供）

樓市方面，政府撤辣後發展商劈價售樓，李澤鉅表示，撤辣後影響樓市受政策及利率因素影響，惟新盤定價難以一概而論，要視乎不同條件，如物業本身、交通及當時市場環境等因素而定，認為樓市一向有剛性需求，會得到支持。

至於寫字樓空置率高企，李澤鉅認為，儘管近期需求不高，但是長江中心二期屬優質項目，不會太擔心。

他重申，香港作為國際金融中心，愈多國際企業及家族辦公室過來，不論國籍，也有助國際金融中心發展，會更有底氣，更有利發展，集團作為上市公司，最重要為股東爭取回報。