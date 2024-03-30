中國三大航空年報總虧損超134億　國航集團持股國泰航空最賺錢

截至3月28日晚間，中國三大航空國航、東航及南方航空陸續披露2023年年報。三大航空央企2023年營業收入總計為4147.7億元（人民幣，下同），同比增長超1.2倍；歸母淨虧損總計134.23億元，同比收窄近九成。



據國航年度業績報告，2023年歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損約10.46億元。2022年同期淨利潤虧損約386.19億元。東航年度業績報告顯示，2023年歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損81.68億元。2022年同期淨利潤虧損373.56億元。

南航年度業績報告則揭露，2023年歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損42.09億元。2022年同期淨利潤虧損326.82億元。

正執行MU5137航班從上海虹橋起飛飛往北京大興機場的東航C919（B-919D）。（觀察者網）

綜觀在三大航空公司公告，業績虧損的原因皆指向包括國際航線尚未全面恢復、國內市場競爭加劇、油價和匯率等因素影響。

根據三大航司發布的業績財報，2023年國航、東航、南航三大航司總體虧損134.23億元，其中東航虧損最多。2022年三大航司共虧損1086.87億元。

此外，三大航空央企多個航司子公司去年營收則多已實現倍增恢復。具體來看國航，分別控股和持股的山航集團與國泰航空實現盈利。山航集團去年營收156.75億元，歸母淨利潤為6.02億元；國泰航空去年營收850.12億元，同比增超九成，歸母淨利潤為81.58億元，上年同期為虧損61.27億元。南航集團控股公司方面，去年廈門航空、汕頭航空兩家航司業已實現扭虧為盈。

民航局此前預判，預計2024年，全行業將完成運輸總周轉量、旅客運輸量和貨郵運輸量1360億噸公里、6.9億人次和760萬噸，同比分別增長約14.4%、11.3%和3.3%。其中，國際客運市場將加快恢復，預計2024年底每週達6000班左右，恢復至2019年的80%。

內媒《澎湃新聞》從民航出行服務平台「航旅縱橫」大數據顯示，截至3月28日，今年國內航線實際執行航班量超過114萬班次，比2019年同期增長超一成；出入境航線實際執行航班量超過15萬班次，恢復至2019年同期的七成左右。