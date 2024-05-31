杜拜王子｜阿里家族辦公室招牌　據報已無再懸掛

杜拜王子Sheikh Ali Al Maktoum原定於今年3月在港開設家族辦公室。據《南華早報》位於上環的阿里王子家族辦公室招牌已消失。該招牌自今年3月以來一直懸掛。



此前有報道指出，阿里王子家族辦公室行政總裁麥懿睿指出，阿里王子將會按原定計劃來港，確實來港日期待定，料不遲於6月。不過杜拜禮賓和安全事務主管Marco Carenzi發表聲明，指出麥懿睿無權代表阿里王子發言。

至於阿里王子行蹤，他4月時曾現身杜拜當地大型Web3 Summit Dubai論壇，負責致開幕辭，並在嘉賓名單中排行首位。據報，峰會規模預計超3,000人，參與嘉賓近百位，更將舉行多個主題的行業峰會。

▼4月16日Web3 Summit Dubai現場，主辦方聲稱有3000人參與▼



許正宇：歡迎任何合規合法的資金來港

財經事務及庫務局局長許正宇日前也被媒體問到，阿里王子何時會來港。許正宇僅表示，歡迎任何合規合法資金來港，稱港府當局一直通過不同政策及措施，去吸引不同地方的機構或家人來香港設立家族辦公室，這方面工作將會持續。