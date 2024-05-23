杜拜王子月底來港？禮賓事務主管：家辦負責人麥懿睿無權代表發言

原定本月再度來港為私人辦公室辦開幕禮的杜拜阿里王子，據其家族辦公室行政總裁麥懿睿（Eleanor Jane Mak）周二（21日）表示，王子將按計劃5月底來港，也有可能在6月下旬，詳情稍後公布。不過，王子在杜拜的禮賓事務主管昨日（22日）反駁說法，稱麥懿睿無權代表王子發言。



麥懿睿周二（21日）接受《南華早報》訪問時指出，阿里王子將會按照原定計劃來港，屆時辦公室名稱或會改變，以減少外界對王子家族的關注。 報道又引述麥懿睿稱，確實日期正在商討，認為這是一個消除誤會的好機會， 王子並對本港傳媒的關注感到意外。

反駁麥懿睿前一天受訪說法

不過，王子駐杜拜辦公室的禮賓和安全事務主管卡倫齊（Marco Carenzi）昨日向《南華早報》發聲明，稱遺憾地發出通知，麥懿睿沒有任何代表權，也無權代表阿里王子發言，又指對方在王子旗下公司無權話事。但他未詳細解釋，也沒有提供有關香港辦事處運營或計劃的細節。但希望各界與王子辦公室正式溝通之前，避免進一步釋出更多訊息。

王子杜拜辦公室的官方網頁，至今日（23日）凌晨仍在「維護中」。

至於阿里王子行蹤，他上月曾現身杜拜當地大型Web3 Summit Dubai論壇，負責致開幕辭，並在嘉賓名單中排行首位。據報，峰會規模預計超3,000人，參與嘉賓近百位，更將舉行多個主題的行業峰會。

▼4月16日Web3 Summit Dubai現場，主辦方聲稱有3000人參與▼



許正宇：歡迎任何合規合法的資金來港

財經事務及庫務局局長許正宇昨日也被媒體問到，阿里王子何時會來港。許正宇僅表示，歡迎任何合規合法資金來港，稱港府當局一直通過不同政策及措施，去吸引不同地方的機構或家人來香港設立家族辦公室，這方面工作將會持續。