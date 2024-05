香港玩完論｜羅奇下周來港出席活動：我回來不是為了道歉

有「中國大好友」之稱、摩根士丹利前亞太區主席羅奇(Stephen Roach)二月發表「香港玩完論」的文章後,引發不少討論,包括行政會議召集人、匯賢智庫理事會主席葉劉淑儀、政務司長陳國基,及前商務及經濟發展局局長馬時亨先後回應。



羅奇最新於社交平台預告,下星期將到北京和香港出席活動。綜合本地傳媒及網上資料,羅奇下周一(6月3日)將在亞洲協會與恒隆前董事陳啟宗對談;6月5日中午則會出席香港外國記者會(FCC)午餐會。



羅奇發表題為《The Power of Debate》的文章,強調自己飛越半個地球,並不是到香港及北京看風景,而是安排六天的會議和講座。他稱,到訪北京時會向觀眾提出對中國的三大擔憂,包括中國「日本化」的可能性日益增加;中國作為全球成長引擎的作用減弱;以及中美衝突看似不斷增加的危險。

至於在香港,他指今次是發表「香港玩完論」後,首次回到這個城市並不是為了道歉,而是為了解釋我如何以及為何對這座偉大的城市做出了非常艱難的預測,又「劇透警告」,內容與他即將帶到北京的訊息有很大關係。(I am not going back to Hong Kong to apologize but to explain how and why I have come to a very tough prognosis for this great city. Spoiler alert: It has a lot to do with the message I am about to bring to Beijing.)

羅奇強調辯論很重要,又以2016年一篇官媒刊登的「權威人士」訪問,當中討論到中國依賴債務的經濟發展模式,最終會引發「L型滯脹」。羅奇指,該訪問最終引發北京當局提出「去槓桿」及「供給側」改革,以應對生產力下降和「僵屍企業」的問題。

羅奇認為,中國經濟的債務日益增加,正面臨著一場痛苦的房地產危機,認為這位「權威人士」的先見之明近乎驚人,其引發的爭論非常值得再次討論,重申推動辯論十分重要,「這就是我在充滿挑戰的時刻回到亞洲的原因。」(The ideas that drive the debate matter even more. That’s what brings me back to Asia at an enormously challenging time)

他認為,中國以及香港都迫切需要新的答案、新的想法,直言沒有人有所謂完美或不完美的答案,「但如果沒有激烈、公開和誠實的辯論,就沒有機會找到出路。」(China, and by inference, Hong Kong, are in desperate need of new answers, new ideas. So, too, is the rest of a chaotic, conflict prone, increasingly Sinophobic world. None of us has the perfect, or even the imperfect, answer. But without vigorous, open, and honest debate, we don’t have a chance of finding a way out.)