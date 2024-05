香港玩完論｜羅奇：港樓受「中國衝擊」　今次樓市周期與過往不同

曾經的「中國大好友」、日前撰文稱「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇(Stephen Roach),今日(9日)再次於社交平台評論香港。

他分享英國《金融時報》一篇以「香港房地產慘痛的蕭條(The painful slump in Hong Kong property)」為題的報道,指香港樓市與其他市場相比更容易出現繁榮與衰退的週期性波動。

他又稱,本港無可避免受到其他地區在後疫情時期面臨的困境所影響,並且受到「中國衝擊」(the China shock),因此認為今次的周期與過往有所不同。

羅奇過去有「中國大好友」之稱,早前撰文提出「香港玩完論」,引起各畀反駁,更與行會召集人葉劉淑儀隔空回應雙方的論述。

至於《金融時報》的文章就提到,高息環境、中國經濟持續低迷,物業價格及租金下跌,令本港房地產市場充滿陰霾。報道形容四大地產商包括長實(1113)、新鴻基地產(0016)、新世界發展(0017)和恒基地產(0012)的董事會,對市場修正愈來愈感到不安(there is growing unease about the correction)。