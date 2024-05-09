香港玩完論｜羅奇：港樓受「中國衝擊」　今次樓市周期與過往不同

曾經的「中國大好友」、日前撰文稱「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach），今日（9日）再次於社交平台評論香港。

他分享英國《金融時報》一篇以「香港房地產慘痛的蕭條（The painful slump in Hong Kong property）」為題的報道，指香港樓市與其他市場相比更容易出現繁榮與衰退的週期性波動。

他又稱，本港無可避免受到其他地區在後疫情時期面臨的困境所影響，並且受到「中國衝擊」（the China shock），因此認為今次的周期與過往有所不同。

羅奇過去有「中國大好友」之稱，早前撰文提出「香港玩完論」，引起各畀反駁，更與行會召集人葉劉淑儀隔空回應雙方的論述。

至於《金融時報》的文章就提到，高息環境、中國經濟持續低迷，物業價格及租金下跌，令本港房地產市場充滿陰霾。報道形容四大地產商包括長實（1113）、新鴻基地產（0016）、新世界發展（0017）和恒基地產（0012）的董事會，對市場修正愈來愈感到不安（there is growing unease about the correction）。