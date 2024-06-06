香港玩完論｜政府發聲明不點名反駁　羅奇指政府迴避核心問題

摩根士丹利亞洲區前主席﹑耶魯大學資深研究羅奇早前發表「香港玩完論」，引發市場人士熱議。近期他訪港再次重申相關論點，政府於周三（5日）不點名作出反駁。羅奇其後於社交媒體X再次發文，指出政府的反應屬可預期，卻又感到可悲，以及認為政府迴避了核心問題。



羅奇指出提出有關香港發展的討論，核心問題在於香港與內地緊密的經濟關係，內地經濟增長目前正受挑戰。

政府則發出以「讓數據及事實說話、闡明香港亮麗前景」為題的聲明，不點名回應個別人士就香港經濟及金融發展發表的評論，指其論點顯然忽視香港的既有優勢及當前良好的發展勢頭，在數據及事實前完全站不住腳。

政府稱，國家今年首季及去年全年​經濟實質增長都超過5%，高於目標，香港經濟同樣穩步增長，本港國際金融中心地位不斷鞏固提升，香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色無可比擬。

政府指港股市值為回歸時10倍

聲明又列出數據指，港股市值逾33萬億元，是1997年回歸時的10倍，滬深港通亦累計帶來超過1.8萬億人民幣及3.1萬億港元北向及南向資金流，足證香港作為國際金融中心，充分發揮了融通中外資本的能力，未來亦將繼續發揮協助把國際企業及投資者「引進來」，和助力內地企業「走出去」的關鍵作用。

聲明提到，國安法和維護國家安全條例成功落實為香港社會帶來穩定和安全的環境，有利投資和金融發展。

陳茂波指香港發展穩步向好

財政司司長陳茂波亦於在其社交專頁表示，從回歸以來，不時有人唱淡香港，卻絲毫無損香港發展愈來愈好的事實。客觀事實與數據，都說明香港的發展穩步向好、前景亮麗。 明天的香港肯定與今天不一樣，因為明天必定會更好。