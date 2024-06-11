運力恢復至疫情前八成　國泰最後一架長期停泊海外飛機亦回港

撰文：黃捷
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國泰﹙0293﹚疫後運力快速提升，已恢復至疫情前八成，集團亦歡迎最後一架長期停泊海外飛機回港。

該集團稱，在6月6日慶祝復飛第85架、亦是最後一架長期停泊海外的飛機，意味航機註冊編號為 B-HLV 的空中巴士 A330 飛機停泊在澳洲沙漠近四年後終於重返香港，並正在機庫進行大規模檢查及適當維修。

該飛機自2020年7月28日起一直在海外長期停泊，是國泰集團因疫情令全球航空客運陷入停頓而長期停泊的首架飛機。

國泰於6月6日慶祝復飛第85架。﹙國泰相片﹚

維護檢查程序達14天

國泰稱，在疫情高峰時,國泰航空及香港快運將大部份客機停泊在香港國際機場、澳洲愛麗斯泉及西班牙雷亞爾城。隨着疫情結束,國泰集團積極展開飛機復飛工作，當中包括進行一系列嚴格的維修檢查，以確保飛機安全和性能適合重新投入服務。

每架長期停放在澳洲愛麗斯泉的飛機在剛抵達時都要進行為期 14 天的維護檢查程序，然後再進行一系列重複的定期檢查及檢驗。在愛麗斯泉的飛機停泊計劃期間，共進行了16,000 多次定期檢查;整個維護、定期檢查及復飛程序共耗費超過80萬工時。

此外,團隊還從香港運來了超過40,000個零件和專用設備,以支援停泊於愛麗斯泉的飛機運作正常。同時，國泰集團的現場品質保證團隊亦進行了 2,000 多次審核。

每架長期停放在澳洲愛麗斯泉的飛機在剛抵達時都要進行為期 14 天的維護檢查程序。﹙國泰相片﹚

未來將接收逾 70 架新機

國泰營運及航空服務總裁麥皓雲表示，停泊及復飛大量飛機都極為罕有，這次計劃所涉規模及複雜性是國泰前所未遇。團隊為確保飛機停泊期間得到最佳保養，並於復飛時能提供可靠服務，投入了大量人力物力。「我們合共將85架長期停泊海外的飛機復飛，並同時要維護大批停泊於香港國際機場的飛機，創下非凡成就。」

國泰又稱，隨着我們所有飛機均已重返機隊,我們將繼續專注於投資未來。國泰集團未來將接收逾 70 架新機，並有權再額外增購 52 架。「我們並正探索引入全新中型廣體客機的可能性。 」

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