杜拜直擊｜金融科技峰會吸逾8000人　中資券商冀助當地華企融資

杜拜剛於上月舉行第二屆金融科技高峰會（Dubai FinTech Summit），吸引逾8000個來自環球118個國家及地區的參與者，當中包括超過 200 家參展商。杜拜國際金融中心（Dubai International Financial Centre, DIFC）創新中心行政總裁Mohammad Alblooshi向《香港01》表示，希望每年能夠舉行相關峰會，相較參與者規模會否有進一步擴大，他就回應稱，重視質量多於數量。



Mohammad Alblooshi表示，希望每年能夠舉行相關峰會，會重視質量多於數量。（相片由受訪者提供）

香港理工大學參展 望吸納中東人才來港受教育

該次峰會也吸引不少中港企業及機構參與，包括香港理工大學首次在峰會上參展，望招攬中東或者相關地區人才來港接受培訓，進修金融科技博士學位。該課程副總監、理工會計及金融學院魏向東向《香港01》表示，該課程每年招收約20名學生，目前大部分為香港本地或者內地生，希望招攬更多國際學生，暫未有在杜拜訂立明確的收生目標。是次來杜拜招生，主要是希望在香港培育中東人才，望有利推動未來兩地合作。

在峰會上參展的還包括中資企業，當中有中資券商首次在杜拜金融科技峰會設立展覽攤位，為首次在中東做如此正式的宣傳。該公司負責人向《香港01》表示，參與杜拜的金融科技峰會後，會前往阿布達比參加類似活動。公司本身透過香港的業務，近年吸引了一些中東客戶的投資，目前希望能有進一步的推動，包括吸引中東的主權基金等大型投資者，投資中國市場。

有中資券商首次在杜拜金融科技峰會設立展覽攤位，希望幫助當地華人及企業的財富管理，並滿足企業股債融資等需求。（顧慧宇 攝）

中資券商望拓華人及企業財管業務

該負責人表示，峰會展覽吸引了很多人前來諮詢中國市場投資機遇，而令人意外的是，當中不少人士對於虛擬資產投資興趣較高，但這在中國目前還不被允許，故此會建議透過香港市場投資，例如相關ETF 產品。她認為，香港是連接中東投資者和中國市場很好的橋樑。

近年受到地緣政治及國際政策支持等因素，越來越多內地企業前往中東投資，當地也聚集了不少華人。該負責人表示，希望能夠在中東幫助這些華人及企業的財富管理，並滿足企業股債融資等需求。

此次杜拜金融科技峰會並有超過 50 個國際協會參與，包括非洲金融科技網路、法國商務署、菲律賓金融科技協會、歐洲區塊鏈協會、全球金融科技聯盟 (GFA)、香港金融科技行業協會、國際數字經濟協會、首爾投資局、盧森堡金融科技學院 (LHOFT)、瑞士金融與技術協會和 Web3 女性協會。

另外，此次峰會還與全球金融領袖簽署了 50 多份諒解備忘錄 (MOU)，與會企業還發佈了幾項重要公告。