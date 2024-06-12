杜拜直擊｜擬加強與香港金融科技合作　虛擬資產跨境監管緊密溝通

作為首個推動發展石油業以外產業的城市之一，杜拜的科技及金融業近年發展表現突出，當地並於去年推出虛擬資產監管框架，成為相關先行者之一。杜拜國際金融中心（Dubai International Financial Centre, DIFC）官員表示，星港兩地金融科技生態系統方面發展迅速，希望能夠強化及推動合作。DIFC首席法律顧問Jacques Visser表示，虛擬資產監管目前會更多關注跨境監管，會和其他地區包括香港有緊密的溝通。



DIFC官員在杜拜金融科技峰會期間表示，星港金融科技生態系統方面發展迅速，望能強化及推動合作。（顧慧宇攝）

兩地合作空間巨大包括支付服務

Jacques Visser在杜拜金融科技峰會（Dubai FinTech Summit）期間，接受《香港01》等國際媒體訪問時表示，虛擬資產監管一般會較多聚焦在洗黑錢及投資者保障等方面，但其實包含所有代幣化資產，以及Web3下具備交易價值的資產，目前會更多關注跨境監管。不少工作正在進行中，包括跨境監管的合作及協調。杜拜作為首批推出數碼資產相關條款的地區之一，也會和其他地區包括香港有緊密的溝通，也會關注其他地區的相關進展，例如英國當局也在加快虛擬資產監管。

而事實上，早前的加密貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案，除了香港警方有所行動外，由於其在其中一個介紹中聲稱其總部設於杜拜，杜拜虛擬資產監管局（VARA）指其並未在VARA註冊，公開呼籲投資者不要參與。

至於與香港潛在的合作機會，Jacques相信，具備很大的潛在合作空間，例如支付服務方面。他稱，支付服務是未來金融及金融科技的關鍵，相信未來有很多雙方都想去推動發展的地方，對於相關的產品也有類似的興趣。而且，香港對於杜拜來說，是通往中國內地的橋樑，而中國是阿聯酋最大的貿易夥伴。

Jacques Visser表示，香港對於杜拜來說，是通往中國內地的橋樑，而中國是阿聯酋最大的貿易夥伴。（相片由受訪者提供）

香港為連接中國內地橋樑

杜拜國際金融中心創新中心行政總裁Mohammad Alblooshi表示，杜拜在金融科技發展方面，與香港及新加坡有在監管及生態系統發展方面有進行合作，星港兩地金融科技生態系統方面發展迅速，在如何推動生態系統發展等方面，杜拜有與兩地進行很多的對話。

而除了這兩個地方，也有與中國內地、日韓、印度及歐美等多地，有進行合作，同時也在視察其他地區，希望能夠強化及推動雙邊合作。

杜拜金融服務管理局（Dubai Financial Service Authority, DFSA）創新與技術風險監管總監Ken Coghill也表示，和香港監管機構有進行持續的對話，包括金融科技方面，還有最近的數碼資產及財富管理方面。

杜拜金管局（DFSA）和香港金管局在多個領域已有合作，包括培育和支持雙方市場的創新等。（GettyImages/視覺中國）

杜拜與香港金管局在多個領域已有合作

而事實上，DFSA和香港金管局在多個領域已有合作，包括培育和支持雙方市場的創新等。早於2017年12月，雙方簽署合作協議共同推動金融創新，次年就伊斯蘭金融及金融基建的合作領域簽訂《諒解備忘錄》，包括探討促進DIFC與香港之間的跨境伊斯蘭金融業務的方法，例如買賣伊斯蘭債券及其他遵從伊斯蘭教義的金融工具。

DFSA和香港金管局並於去年尾宣佈共同探索透過政策和監管措施，支持促進中東和亞洲地區的氣候金融。是次合作的重要舉措之一是雙方將於今年秋季在香港合辦的氣候金融會議，探討中東和亞洲地區在促進轉型金融中共同面對的機遇和挑戰。

DIFC是杜拜規模最大的金融區，截至今年首季，該區域擁有逾5000家活躍公司。DFSA是DIFC金融服務業的獨立監管機構，負責監管該金融自由區的金融服務行業，包括資產管理、銀行和信貸服務、證券、集合投資基金、託管和信託服務、大宗商品期貨交易、伊斯蘭金融、保險、眾籌平台、貨幣服務、國際股票交易所和國際大宗商品衍生品交易所。