杜拜直擊｜官稱與星港非競爭關係　細數吸引全球富豪進駐優勢

杜拜作為一座由沙漠上建立起來的現代城市，近年發展之迅速令國際矚目，而當地低稅及治安極佳的特點，也同時吸引環球富豪及家族進駐。杜拜國際金融中心（Dubai International Financial Centre, DIFC）首席法律顧問Jacques Visser表示，相較傳統的金融城市包括香港及新加坡，其財富管理及家族辦公室業務，和杜拜之間不一定是競爭關係，因為高淨值人士的資產配置，從分散風險考量，都不會單一投放在同一地區。



Jacques Visser（左）表示，傳統金融城市包括香港及新加坡和杜拜之間，不一定是競爭關係。（顧慧宇攝）

杜拜免稅及尊重家族私隱等因素吸引富豪進駐

Jacques Visser在杜拜金融科技峰會（Dubai FinTech Summit）期間，接受《香港01》等國際媒體訪問時表示，高淨值人士選擇居住在杜拜，相信是受到杜拜這裡安全保障環境所吸引，還有就是較高的生活質量，以及法律及監管制度的穩定性。而在這些基本因素外，再度身訂造監管及相關平台，去便利其財富安排，包括家族辦公室的運作。

與此同時，Jacques Visser認為，杜拜這裡沒有個人收入所得稅，並能夠保障這些高淨值人士及家族的私隱，例如不必對外公開家族業務，均有助吸引富豪進駐。

Jacques Visser認為，杜拜這裡沒有個人收入所得稅，並能夠保障這些高淨值人士及家族的私隱，例如不必對外公開家族業務，均有助吸引富豪進駐。﹙資料圖片﹚

如中東的瑞士 無懼地緣政治

據2023年國際最富裕城市報告顯示，去年杜拜有逾6.85萬個高淨值人士。另外，據杜拜經濟及旅遊局(Dubai Economy and Tourism) 提供的數據顯示，杜拜吸引環球120個淨資產逾1萬億美元的富裕家族或者個人。

對於近年環球地緣政治緊張的局勢，對於杜拜會否存在影響，Jacques Visser則表示，杜拜就像中東的瑞士，外圍即使存在地緣政治緊張局勢及不確定性，杜拜仍然是安全及穩定的地方。而重要的是，在監管方面保持一致性，不單純參考其他地區的操作，更能夠成為先行者，推動金融未來的發展，包括虛擬資產發展。