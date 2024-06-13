反擊歐盟加徵電動車關稅　眾車股發力　比亞迪「爭氣」飆升7%

歐盟對從中國進口的電動車，將額外徵收最多38.1%臨時反補貼稅，擬從7月4日開始。當中，上汽集團關稅稅率高達38.1%，比亞迪（1211）稅率17.4%，吉利稅率20%。



港股眾車股「爭氣」高開，比亞迪高開3%，報226.6元。公司早段股價更發力，現彈升7％報235.2元。



蔚來（9866）高開2.1%，報35.1元，理想（2015）升1.8%，報74.3元，小鵬（9868）升0.7%，吉利汽車（0175）升0.7%。



市場料中方將反擊 商務部表強烈不滿

中國商務部回應指，歐方罔顧事實和世貿組織規則，無視中方多次強烈反對，不顧多個歐盟成員國政府、產業界的呼籲和勸阻，一意孤行，中方對此高度關切、強烈不滿，中國產業界對此深感失望、堅決反對。反補貼調查是典型的保護主義，最終也會損害歐洲自身的利益。

新華社發表評論，中國期望歐盟認真重新考慮對中國電動車徵收關稅，停止在錯誤道路上越走越遠，認為對於歐盟利用中國優勢，發展自己的電動車產業會更具成本效益。

此外，有經濟分析員憂慮中國將採取反擊，包括空中巴士在內的歐洲大型企業在華業務受到打擊。

比亞迪電動車。（資料圖片）

歐洲車企表態反對

歐洲數間汽車巨頭隨即表態反對，認為關稅的負面影響將超過任何潛在的好處。梅賽德斯-奔馳（Mercedes-Benz）董事會主席康林松（Ola Källenius）表示，德國作為一個出口國，不需要日益增加的貿易壁壘，不應該走向保護主義的道路。

Tesla獲優待 稱收內地政府支持少

另外，在上海設有超級工廠的特斯拉Tesla，已要求歐盟對Tesla電動車徵收較低的臨時反補貼稅，因公司受內地政府較少的支持。而其他在中國生產的車企可以在今年稍後要求進行此類調查。