太平洋航運(2343)回調　未失守前跌浪38.2%反彈目標｜彭偉新

太平洋航運去年的全年的營業額為 22.97億美元，同比下降 30%，另外，期內去年全年毛利為1.31 億美元，同比下跌 82.1%，毛利倒退 82.1%的原因，主要是受到營業額明顯營收成本減少15.1 %。至於毛利率方面，上個年度為 5.7%，較去年同比的 22.3%下跌 16.6個百份點；雖然整體業務表現似乎不太理想，不過，由於現時整體的航運指數仍然處於強勢，市場預期太平洋航運2024年全年總收入可以達到24.2億美元，按年上升2.2%，而2025年更進一步上升4.4%至25.2億美元；至於每股盈利方面，預期今年每股盈利為0.22港元，相等於預測市盈率11.4倍，低於歷史市盈率16.5倍。



太平洋航運於上個交易以 2.69 港元收市計，全日上升 0.18 港元或 7.17%。集團過去5年的平均Beta值為 1.46，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 3.01 港元，而最低位則曾見 1.98港元，股價於過去52周累計上升 3.29%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒指約4個百份點，以現價 2.69 港元計，太平洋航運的股價較 50 天線高出 0.98%，另外，現價亦較 200 天線高出 11.34%。

太平洋航運(#02343)於今年1月23日至今年6月20日期間的資金流狀況。（圖1）

太平洋航運的機構投資者持股比率為69.05%，並於今年1月23日至今年6月20日期間的股價共錄得19.11%的升幅，期間，共錄得8.12 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的6.33 億港元，而散戶則佔當中的1.79 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上28.86%；而最低則跌至-5.56%，而到6月20日當日則為-2.5%，反映資金流動力正在改善中。

太平洋航運之股價於去年3月由高位3.36港元反覆回落，並跌至去年8月低位1.923港元後(見圖2)，大幅偏離50天線下開始形成見底走勢，股價在形成一底低於一底時，同期的9天RSI則已形成了一底高於一底的RSI牛背馳，在股價由1.923港元開始反彈後，股價不單止向上突破了20天線及50天線，更帶動股價開始出現一底高於一底走勢外，更見20天線向上突破50天線，形成見底碓認訊號。雖然股價在5月升上3.01港元後見底回吐，不過，股價在跌至2.41港元，剛好返回整個前跌浪總跌幅的38.2%反彈目標後，再度回穩及作出反彈，而9天RSI亦未有失守30。預期股價可以跟隨航運指數轉強下繼續上升。投資者可以在2.60港元水平買入，上望100%的回補並返回去年高位3.35港元，至於股價一旦失守2.40港元則要先行沽出止蝕。

太平洋航運(2343)股價回調已見支持。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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