中石油(0857)跌返保歷加通道底部　有望先回穩及作出反彈｜彭偉新

近期國際油價受到兩大因素所影響，包括中東地緣政局仍未回穩，以及OPEC+有意在減產協議上作出較有彈性的安排，曾令到紐約期油價格一度跌返近期低位72.48美元後，便持續作出反彈至接近80美元的水平。而市場上對油價走勢的分析雖然普遍仍然以看好為主，不過，市場對於未來油價的走勢的看法仍然較為審慎，因此，預期油價即使未會有較明顯的下跌空間，但進一步上升的空間亦相對有限，特別是近期股價一直無法明顯向上突破保歷加通道的頂部，現時保歷加通道頂部只在81.1美元水平，跟現價只相差3%左右，短期石油價格有可能只維持在保歷加通道的底部至頂部之間徘徊。



隨著油價走勢轉為反覆，投資者仍然可以在油價回落期間候低位買入中國石油的股份，特別是中石油的股價在近日回調期間，已先行跌返保歷加通道的底部，同時亦輕微跌穿50天線，相信在現水平下，只要油價不出現明顯的回調的話，中石油的股價有機會再度反彈上近期的頂部。而中石油主要從事石油和天然氣生產和分銷業務，集團主要通過四個業務分部運營。業務包括原油和天然氣的勘探、開發、生產和銷售業務、精煉原油和石油產品、石油產品的銷售，以及天然氣、原油和精製石油產品的輸送及銷售業務。

市場仍然有16位分析師有對中石油有進行研究並發表報告，而其目標價的範圍由5.8港元至10港元不等，而目標價的中位數則為8.00港元，仍然高於中石油的現價水平超過6%。集團於上一季度的營業額為 8121.84億元，同比上升 10.9%，另外，環比上升 11.43%，期內毛利為2470.78 億元，同比上升 5.2%，環比不過，環比仍然下跌 18.1%，雖然毛利環比下跌，但集團最近一季度的營業收益(調整後)為 645.41億元，同比上升 3.44%，另外集團最近一季度的股東淨收入為 456.83億元，同比上升 4.72%。

市場仍然有16位分析師有對中石油有進行研究並發表報告，而其目標價的範圍由5.8港元至10港元不等。（資料圖片）

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 4.3%，另外，集團的5 年的年複合盈利為增長 35.39%，以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 7.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 8.2 倍，較追蹤市盈率為高。另外，集團的市賬率為 0.85 倍，整體估值仍然屬於合理的區間。中國石油股份上日以 7.48 港元收市，全日下跌 0.13 港元，跌幅為 1.71%。集團過去5年的平均Beta值為 0.8，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 8.22 港元，而最低位則曾見 4.73港元，股價於過去52周累計上升 32.81%，股價表現跑贏標普500指數 9.05%，以現價 7.48 港元計，中國石油股份的股價較 50 天線低 0.56%，不過，現價則較 200 天線高出 23.47%，走勢未見出現過份的升幅，預期股價有望作出進一步的上升。

中石油股價由去年12月低位4.73港元持續反彈後形成了上升走勢，股價一直升抵近日高位8.22港元後出現較明顯的回調，並由保歷加通道頂部跌返通道底部，不過，9天RSI未有失守30水平，而且MACD仍然處於正數水平，預期股價已經完成短期的回調。考慮到油價現時的下跌空間有限，以及中石油的技術走勢未有轉弱，投資者可以在7.50港元水平買入，並以之前高位8.20港元作為首個目標水平。至於股價若向下跌穿7.00港元，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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