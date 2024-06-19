中國南方航空(1055)業績好轉有望走勢形成見底回升｜彭偉新

中國南方航空股份去年的全年的營業額為 1,599.29億元人民幣，同比上升 83.7%，另外，，另外，期內去年全年毛利為123.39 億元人民幣，同比上升 165.2%，，而毛利率方面，上個年度為 7.7%，較去年同比的 -21.8%增加 29.5個百份點。另外，集團上一季度的營業額為 446.01億元人民幣，同比上升 31%，另外，環比上升 10.29%，而且期內的季度毛利為48.76 億元人民幣，同比上升 540.7%，環比不過，環比仍然上升 712.6%。



另外，集團在上日公佈了5月份的營運數據，集團客運運力投入按年上升11.64%，其中，國內按年下降2.58%，地區和國際分別上升41.83%和106.88%；旅客周轉量按年上升23.21%，其中，國內、地區和國際分別升9.04%、43.39%和116.81%；客座率為83.06%，按年上升7.80個百分點，其中，國內、地區和國際分別升8.96、0.82和3.68個百分點。數據顯示集團的整體營運狀況獲得進一步的轉強，尤其是運力投入按年升10.96%；貨郵周轉量升21.52%；貨郵載運率為53.83%，升4.68個百分點，有助進一步推動集團今年全年的整體盈利能力。

市場對南方航空今個財年的全年盈利預測會增長為 229.2%，至於下一財年的盈利預測仍會增長 64.5%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 33.33%，不過，之後的 5 年的年複合盈利增長為 6.34%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 15.7 倍，市場給予集團的預測市盈率為 8.5 倍，較追蹤市盈率為低。市場預期集團今年全年收入為1,817億元人民幣，按年上升13.6%，而2024年全年的每股盈利為0.21元人民幣，按年上升1.87倍，至於2025年更會上升至0.36元人民幣，按年上升73.8%。

南方航空(01055)於今年1月19日至今年6月18日期間的資金流狀況。（圖1）

中國南方航空的機構投資者持股比率為8.1%，並於今年1月19日至今年6月18日期間的股價共錄得0.98%的升幅，期間，共錄得0.7 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的0.08 億港元，而散戶則佔當中的0.63 億港元，若果以資金流來看未有轉強的走勢，不過，在營運數據好轉下，相信資金會有機會再度追入股份，令到走勢有機會逐步好轉。現時，市場上共有11位的分析師仍然有覆蓋南方航空的股份，其目標價的平均值為3.79港元，至於利用財務模型計算的合理價中位數為3.77港元，兩者均較現價高超過20%。股價近日由3.50港元附近的阻力位回調，並跌返保歷加通道底部，不過未有失守50天線水平，投資者可以在3.10港元水平買入，上望3.50港元，至於股價一旦失守3.00港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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