華潤電力(0836)受惠內地持續高溫　用電量急升的正面支持｜彭偉新

華潤電力主要從事投資、開發及經營電廠業務的內地企業，集團通過三大分部進行運營，其中，火力發電分部從事燃煤電廠及燃氣電廠的投資、開發、經營及管理業務，另外，亦有熱力及電力的銷售。至於可再生能源分部則從事風力發電、水力發電及光伏發電，以及電力銷售；至於煤礦開採分部則從事煤礦開採及煤炭銷售業務。



內地華北地區近日持續受到高溫區所籠罩下，市場相信內地居民會增加用電量在消暑上，令到市場憧憬內地電力股的走勢持續向上，大部份的電企均紛紛升破全年高位外，資金流入的辋況亦較為明顯，投資者短期仍然可以繼續看好內地電企走勢，其中，華潤電力的股價走勢更在5月中升破技術阻力位21.7港元後進一步上升，股價於上周五最高曾升抵24.80港元，而且成交額更持續上升，支持股價繼續向好。另外，以估值比較，在一眾內地電力股中，華潤電力的股息率最，而且預測市盈率則為最低水平，加上以6個月的價格總回報計算，華潤電力的總回報只稍為低於中廣核電力，令到華潤電力的整體吸引力較高。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 31.9%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 15.6%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 19.17%，不過，之後的 5 年的年複合盈利增長為 22.26%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 10.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 8.1 倍，較追蹤市盈率為低。另外，集團的市賬率為 1.21 倍，在整體估值上並不算太高。華潤電力過去一年的派息比率為61%，集團上個財年派發1.415港元的全年股息連特別息，相等於5.93厘的全年股息率，即使把特別息剔除，普通股息率亦到3.8厘水平。市場預期集團今年全年每股派 1.17 元，相等於 4.89 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 4.02 厘為高，因此整體的吸引力較為大。

華潤電力(#00836)於今年1月17日至今年6月14日期間的資金流狀況。（圖1）

華潤電力的機構投資者持股比率為10.79%，並於今年1月17日至今年6月14日期間的股價共錄得58.83%的升幅，期間，共錄得27.24 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的13.43 億港元，而散戶則佔當中的13.8 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上19.21%；而最低則跌至 -0.3%，但到6月14日當日則反彈上15.76%，暗示市場大戶的資金動力已逐步回復強勁，有望股價作進一步的上升。

華潤電力股價於2021年底升上28.35港元後見頂回落，並逐步跌至2022年10月低位後,股價已逐步反彈，更於5月份股價升破整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標。由於整體RSI走勢仍然偏強，而且未有失守50水平，預期股價可以逐步升返2021年的高位28.35港元。投資者可以在23.50港元水平買入，上望28.30港元，至於價一旦失守20天線22.60港元則可以先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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