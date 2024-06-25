浙江滬杭甬(0576)受惠資金追逐高息股份　有望上試5.7元｜彭偉新

浙江滬杭甬的主營業務為經營及管理內地高速公路，集團通過三大業務運營部份，作為主要業務。其中，路費部門主要經營及管理高速公路，以及收取高速公路通行費，另外，證券部門則提供證券經紀、融資融券、證券借貸、證券承銷、資產管理及諮詢服務等。至於其他業務部門則從事房地產開發、酒店經營及其他業務等。浙江滬杭甬上一季度的營業額為 40.02億元人民幣，同比上升 1.7%，期內最近一個季度毛利為17.23 億元，同比下跌 0.2%，毛利稍為倒退 0.2%的原因，主要是受到營業額增加1.7 %，但未能抵消營收成本增加3.2 %。至於毛利率方面，上個季度為 43.1%，較去年同比的 43.9%下跌 0.8個百份點。



浙江滬杭甬過去一年的派息比率為 28.3%，而集團上一個財年派發 0.32 元人民幣的全年股息，相等於 6.86 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.35 元人民幣，相等於 7.50 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 5.96 厘為高，或會成為市場繼續追捧浙江滬杭甬的主要原因。

浙江滬杭甬 (0576) 持續受北水資金追捧可帶動股價續向上。（圖1）

浙江滬杭甬上日以 5.11 港元收市，全日上升 0.01 港元或 0.2%。集團過去5年的平均Beta值為 0.44，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 6.25 港元，而最低位則曾見 4.72港元，股價於過去52周累計下跌 7.45%，由年初至今計算，股價表現跑贏恒生指數，以現價 5.11 港元計，浙江滬杭甬的股價較 50 天線低 0.7%，另外，現價亦較 200 天線低 4.93%，在走勢上未有過份偏的情況，股價仍然有望在資金追捧下作進一步的上升。尤其是北水投資者對於高息股近來有較大的偏好，而北水投資者在浙江滬杭甬的持股比率由今年4月底的32.35%增加至上周的36.95%，增加了4.6個百份點並在近一周有進一步加的情況，進一步反映北水投資者看好浙江滬杭甬的股價發展。

股價於今年2月曾升上最位見6.25港元見頂後回落，並在反覆回落下，股價跌返4.87港元後開始回穩，不過，股價未能明顯回升，只在低位徘徊，股價曾升返5.40港元後受阻回吐，而股價在反覆走勢下見保歷加通道在收窄下，相信股價會有望出現突破，並會以整個回調幅度的61.8%作為反彈目標。投資者可以在5.00港元買入，上望5.70港元，至於股價一旦失守4.85港元的話，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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