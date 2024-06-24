AI手機換機潮到臨　舜宇光學 (2382) 可受惠｜彭偉新

近日多家手機公司公佈發行擁有AI功能的手機，由於過去幾年在疫情下消費者均延遲了更換手機，但在AI手機更換潮出現現下，對手機鏡頭及攝像頭模組的需求相信會有較大的推動作用，而且在過去幾個月，全球手機鏡頭及攝像頭模組的出貨量亦已有回升的趨勢，預期亦會對舜宇光學2024年之的業績帶來正面作用。而在舜宇光學的2024年投資者日活動中，集團預期2024年全球智能手機出貨量將會按年上升3.5%，另外車載攝像頭規格繼續升級，而且更見需求持續上升，集團亦有打算在原有的產品上，逐步發展邊緣智能設備及機械人攝像頭的部份，另外，亦會盡力降低成本以面對產品定價下調的挑戰。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 68.5%，至於下一財年的盈利預測仍會增長 34.8%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 18.95%，不過，由於整個行業出現復甦跡象，預期之後的 5 年的年複合盈利增長可以達到 21.04%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 45.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 36.1 倍，較追蹤市盈率為低，主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.95倍，而市賬率則為 2.24 倍。

舜宇光學科技 (2382.HK) 於2024年6月21日以 49.25 港元收市，全日下跌 2 港元，跌幅為 3.9%。集團過去5年的平均Beta值為 1，系統性風險與大市同步。52周最高位曾見 81.2 港元，而最低位則曾見 33.3港元，股價於過去52周累計下跌 32.3%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 49.25 港元計，舜宇光學科技的股價較 50 天線高出 15.24%，不過，現價則較 200 天線低 11.77%，短期股價或會先行作出回調，不過，回調幅度相信仍然只會有限。

舜宇光學的機構投資者持股比率為25.95%，並於今年1月24日至6月21日期間的股價共錄得17.64%的跌幅，期間，共錄得20.95 億港元的資金流入(見圖2)，當中大戶佔其中的17.53 億港元，而散戶則佔當中的3.42 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上10.44%；而最低則跌至 -6.97%，而到6月21日當日則為10.44%，反映機構投資者對舜宇光學的前景看好下，繼續在市場上買入股份作中、長線持有。另外，北水投資者在舜宇光學的股份持有比率在過去一周加快上升，單周增加1.54個百份點，而相比今年2月底的7.82%，更增加了5.31個百份點，反映北水投資者亦有加快看好舜宇光學而買入相關股份。

投資者可以在股價回調至48.50元水平時買入，預期股價可以逐步回升並逐向60元水平進發，至於股價短期的主要支持水平為20天線，若果一旦失守宜先行沽出止蝕。

圖1：北水投資者在過去一周加快購入舜宇光學 (2382) 的股份

圖2：舜宇光學科技(02382)於今年1月24日至今年6月21日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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