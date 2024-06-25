強積金年初至今人均賺1.32萬　勢創5年來最高半年回報

積金評級數據顯示，6 月份至今投資回報約 1.59%，預計第二季至今累計回報約 3.46%，是強積金連續第三個季度錄得正回報，而預計今年迄今累計收益約 6.02%，若月底能達此目標，這將是強積金自 2019 年以來最佳的上半年表現，也是自強積金成立以來第五高的上半年回報，而投資收益是來自本地和海外股市，當中美國股票基金預計將在 2024 年上半年位列強積金表現榜榜首，並將錄得自強積金推出以來第四高的首 6 個月回報。



積金評級數據顯示，6 月份至今投資回報約 1.59%，預計今年迄今累計收益約 6.02%，若月底能達此目標，這將是自 2019 年以來最佳的上半年表現。（資料圖片）

6月人均賺2600元

以港元計算，估算強積金 6 月份至今投資收益約 123 億港元（即 475 萬名強積金成員平均獲利約 2,600 港元），第二季度迄今的累計投資收益約 341 億港元（或每位成員平均收益約 7,200 港元），年初迄今累計投資收益約 626 億港元（或每位成員平均收益約 1.32萬港元）。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）預計，隨著 2019 年以來最佳的上半年開局，強積金總資產或將在 6 月底突破歷史新高位。而在主要來自全球股市約 620 億港元收益的幫助下，積金評級也預計強積金平均帳戶結餘將超過 2.58萬港元。

積金評級主席叢川普料，美股正回報可能會持續下去。﹙資料圖片﹚

美股正回報可能會持續下去

他指出，雖然美股去年明顯地跑出，並在 2024 年繼續作出積極貢獻，但其他市場今年上半年也錄得正回報。而事實上，所有股票市場都對強積金上半年增長作出了積極貢獻，只是其中美股佔著領導位置。

標準普爾 500 指數已經有一年多的時間沒有出現超過 2% 的拋售，這是該指數自環球金融危機以來持續上升時間最長的一次，並且奠定了投資者的信心，顯示儘管通脹、利率和地緣政治緊張局勢持續存在，但正回報可能會持續下去。投資永遠存在不確定性，但可以通過定期儲蓄、多元化投資和專注長線投資來減輕不確定性。