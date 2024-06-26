長城汽車(2333)成功扭轉回調走勢　突破20天線上望14元｜彭偉新

長城汽車上日以 12.46 港元收市，全日上升 0.48 港元或 4.01%。集團過去5年的平均Beta值為 0.98，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 15.44 港元，而最低位則曾見 7.51港元，股價於過去52周累計上升 35.83%，股價表現跑贏恒生指數，以現價 12.46 港元計，長城汽車的股價較 50 天線高出 1.03%，另外，現價亦較 200 天線高出 20.41%，暫時反映股價未有太過偏高，仍然有望在短期內可以作出進一步的上升。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 36.4%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 17.5%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 18.38%，但之後的 5 年年複合盈利倒退 18.73%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 9.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.6 倍，較追蹤市盈率為高。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.85倍，而市賬率則為 1.39 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 0.51 倍，企業價值對收入為 1.03 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 15.53 倍。

長城汽車(02333)於今年1月26日至6月25日期間的資金流狀況。（圖1）

長城汽車的機構投資者持股比率為38.55%，並於今年1月26日至今年6月25日期間的股價共錄得51.77%的升幅，期間，共錄得10.36 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的12.51 億港元，而散戶則佔當中的 -2.14 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.62%；而最低則跌至-8.57%，而到6月25日當日則為2.83%，以圖中所示，大戶投資者仍然在市場上進行吸納，有望繼續推動長城汽車的價格表現。

長城汽車股價於今年2月跌至最位見7.51港元後，走勢繼續作出反彈，並在今年3月中向上升破50天線阻力，以及同時又帶動20天線向上突破了50天線，形成了走勢見底的形態，其後，股價持續上升，最高曾升上今年5月20日高位15.44港元後，股價才作出回調，更向下跌穿50天線，低位曾跌至10.90港元後再度見底後，股價在過去一周再度由低位反彈，更已向上升破50天線阻力。預期股價可以上試保歷加通道底/頂部才會有較大的阻力。投資者可以在12.50港元水平買入，上望14.00港元，至於股價短期或仍然反覆，宜見股價能企穩在11.50港元以上，失寸先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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