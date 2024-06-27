青島啤酒 (0168) 股價跟隨行業走勢回穩　有機會見底｜彭偉新

雖然內地整體消費狀況並不太理想，去年對於青島啤及其他的啤酒股有利淡的作用。而青島啤酒上一季度的營業額為 101.5億元，同比下降 5.2%，不過，最近一個季度毛利為41.05 億元，同比上升 0.1%，毛利稍為增加 0.1%的原因，主要是受到營業額減少5.2 %，剛好被營收成本減少8.5 %所抵銷。至於下一季度的盈利增長為15.6%，市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 15.1%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 12.4%。另外，5 年複合盈利增長會由之前 17.57% 進一步增加至 17.96%。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 15.3 倍，市場給予集團的預測市盈率為 14.5 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到3.6倍。現時共有24位分析師對青島啤酒有進行調研覆蓋，而市場所給予的目標價平均值為72.53港元，較現價有35.5%的溢價，至於利用15個財務模型計算出來的合理價為66港元，亦較現價有23.4%的溢價。

市場對青島啤酒今年的全年收入預期可以達到352億元人民幣，按年微升3.8%，至於每股盈利則為3.55元人民幣，按年上升30.1%，青島啤酒股份過去一年的派息比率為 41%，而集團上一個財年已派發 2 元人民幣全年股息，相等於4.1 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 2.17 元人民幣，相等於 4.45 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 1.5 厘為高。

青島啤酒上個交易日以 53.45 港元收市，全日上升 0.05 港元或 0.09%。集團過去5年的平均Beta值為 0.6，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 73.9 港元，而最低位則曾見 41.55港元，股價於過去52周累計下跌 22.61%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 53.45 港元計，青島啤酒的股價較 50 天線低 5.9%，另外，現價亦較 200 天線低 2.17%，反映走勢上仍然偏弱。

青島啤酒股份的機構投資者持股比率為44.07%，並於今年1月29日至今年6月26日期間的股價共錄得15.82%的升幅，期間，共錄得16.99 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的6.94 億港元，而散戶則佔當中的10.06 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上19.62%；而最低則跌至 -4.11%，而到6月26日當日則為3.67%。

青島啤酒股價於今年1月曾跌至最低位41.55港元後，便開始由低位反彈，最高曾升上64.70港元後再度見阻力。股價其後連續下跌超過3周，上日股價一度跌至50.50港元，剛好回調了整個反彈浪的61.8%，由於9天RSI在剛跌穿30水平後便即時反彈，形成走勢上出現超賣逆轉。預期股價已經見底，並有望繼續作出反彈。投資者可以在53.50港元之前買入，上望保歷加通道頂部60港元水平，至於股價一旦失守50港元，則要先行沽出止蝕。

圖1：青島啤酒股份(00168)於今年1月29日至6月26日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。