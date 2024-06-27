中銀香港︰首季住宅按揭貸款增長1.3%　料樓市續恢復靠穩

撰文：陳惠娜
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政府「撤辣」後，樓市爆發小陽春，成交一度急增。中銀香港(2388)今日﹙27日﹚召開股東大會，該行副總裁陳文於股東大會上表示，自今年2月底政府撤銷樓市「辣招」後，香港住宅樓宇價格窄幅波動，以及交投量明顯上升，3至5月份住宅成交量按年上升14%，平均每月有5,800宗，高於2019至2023年期間平均每月4,700宗水平。

陳文續指，今年首季累計新造按揭業務達4,400筆數，市場佔比較上年升11.7%至38.3%，其住宅按揭貸款增長1.3%，高於市場增速。他表示，下半年港元利率料仍維持相對高位，但政府積極推動經濟發展、持續引進高質素人才，加上撤辣後置業需求逐步恢復，預期本港住宅市場將繼續恢復靠穩。

陳文稱政府撤辣後本港住宅樓宇價格窄幅波動以及交投量明顯上升。（資料圖片）

高利率環境下企業融資仍需時間恢復

中銀香港副總裁王化斌表示，本港市場貸款需求仍然持續低迷，但於今年首季貸款較上年跌1%，稱該行將積極應對市場變化，發揮自身在客戶基礎及專業服務優勢，持續深化本港、跨境與東南亞的合作。他補充，市場普遍預期美聯儲減息推遲，高利率環境或將維持更長時間，企業融資意願恢復仍需要時間。

但鑒於中國內地繼續實施積極的財政措施以及穩健貨幣政策，並推出一系列措施擴大內需，推動產業升級及房地產產業的穩定發展，以及香港政府推出的招商引資、引才、自由行計劃的擴容、發展盛世經濟等一系列的措施，王化斌相信都有助於香港經濟穩步發展，為銀行貸款提供良好機遇。

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