大快活全年純利5070萬增近13%　派末期息30仙　中港合共淨增3分店

大快活（0052）公佈截至今年3月底全年業績，全年純利為5,070萬元，較去年增加12.9%。扣除年內政府補貼金額140萬元，溢利為4,930萬元。每股基本盈利為39.10港仙，增加12.9%。分派末期股息每股30港仙，全年合共分派股息每股41.0港仙及派息比率約為105%。



期內，收入為31億元，按年增加3.7%，毛利率增加至8.6%。於回顧年內，集團開設了11間新店，其中7間位於香港，4間位於中國內地。同期，集團關閉8間表現未達標的店鋪，其中6間位於香港，2間位於中國內地。

截至今年3月底，集團共有182間店鋪，其中158間位於香港，24間位於中國內地。集團於年內開設7間店鋪及關閉5間店鋪後，位於香港的大快活快餐連鎖店於年末合共149間。截止年末共有9間特色餐廳，包括3間ASAP、3間一碗肉燥和3間一葉小廚。

集團表示，大快活快餐店的同店銷售增長，按年增長約為2%。另外，內地餐廳的同店銷售增長按年上升約為16%。展望方面，香港及大灣區正經歷經濟下行周期，顧客在等待經濟轉趨明朗期間只能收緊開支。香港更要面對「北上消費」的挑戰，削弱本地消費，但認為愈來愈多內地城市居民現可免簽證來港，一定程度上有助抵銷港人「北上消費」的影響。

集團又指，此宏觀現象在某些方面對集團有利，例如經濟低迷令租金成本下降，為大快活帶來擴張機會；集團亦將於來年就旗下三分之一餐廳的新租賃租金進行磋商，或有助改善盈利能力。