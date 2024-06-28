GUM料恒指年底目標2萬點　較美日股值博　強積金回報料創疫後最佳

GUM 數據顯示，今年初至6月24日強積金回報5.5%，為疫情以來（2020年）最高的半年回報，打工仔人均賺1.3364萬元。單計6月回報為1.1%，人均賺2706元。股票基金半年及單位表現均為最佳，半年所有股票基金均錄得正回報，美股及日股基金表現最佳，分別達13.4%及10.6%，表現最差的港股基金也有4.1%回報。

GUM 常務董事陳銳隆看好中港股市。﹙資料圖片﹚

美股上半年回報最佳達13.4%

6月單月來看，亞洲股票基金表現最佳，回報有3.6%，美股也有2.7%，而表現最差並錄得負回報的為日股、歐股及港股基金，分別為-1.6%、-0.9%及-0.5%。

GUM 常務董事陳銳隆表示，全年強積金表現來看，回報將達6.5%至8%，同樣將創疫情以來（2020年）來最高。

他指出，美股及日股估值偏貴，料下半年不會再有太大上升空間，相較更為看好中港股市，政府救助內房及降準等措施，也利好市場氣氛，年尾恒指目標價2萬點。除了中港股市，亞洲及歐洲股市估值相較美股及日股便宜，建議下半年可作較高配置。

分析指美股及日股估值偏貴，料下半年不會再有太大上升空間。﹙資料圖片﹚

中港、歐亞股市基金可作較高配置

美股方面，他表示，由於通脹下行緩慢及就業數據波動，預計今年美國聯儲局僅會有1次減息，並存在不減息的可能。美股受人工智能（AI ）及科技概念帶動，目前市盈率達25倍屬偏貴，料後市表現波動。美國11月將進行總統大選，預計下半年市場或受更多政治因素影響，包括地緣政治及中美關係等。故此，建議成員適度分散投資，避免過度集中在單一資產類別，以減低個別市場出現大幅調整時的損失風險。

資金流向方面，截至5月，強積金基金淨轉換額達218億港元，為3年同比最高，按年增幅更達1.25倍，反映成員更積極調配其強積金資產。

逾百億元資金流出中港轉入美日股基金

從基金層面上來看，今年共有約103億港元資金從中港相關基金類別轉出，另有66億元從股票比重較高的混合資產基金轉出。於此同時，有112億港元資金流入表現較好的美股及日股基金，剩餘資金主要流入預設投資策略-核心累積基金、保守基金及環球股票基金。

另外，積金易平台已於2月26日開通，預計將創造更大減費空間，GUM 呼籲僱主及僱主密切留意受託人發放的通訊包，適時登記積金易戶口。首位受託人萬通信託公佈會將計劃內近六成基金減少逾30%管理費，中國人壽也計劃為五隻基金作出減費調整。