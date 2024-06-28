滙豐及中銀香港完成跨境徵信試點個案　金管局擬擴大適用範圍

金管局與人行年初明確推動跨境徵信合作，雙方同意有關試點合作由大灣區出發，首先於深圳與香港之間進行。在南向信息傳輸方面，目前已有多家香港銀行及徵信機構表示，有興趣參與試點計劃，當中已有個別方案與人民銀行深圳分行討論後通過相關內地流程，有關試點的測試工作也已展開。



南向北上傳輸均有需求及成功個案

金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，在南向傳輸方面，大灣區的內地中小企想到香港開展業務，就需要向香港銀行申請貸款，而銀行進行信貸評估時，往往希望能取得該企業在內地營運的資料，特別是徵信報告。試點個案中（南向傳輸）在獲得徵信主體同意下，跟進個案具體情況及香港銀行需求，香港銀行可以獲取有用的貸款審核徵信相關信息。

他指出，以往可能較多為北向傳輸需求，即香港中小企在內地開業需向內地銀行申請借貸，但目前雙向均有需求，南向需求源自內地企業希望走出去等因素。南向北上均有成功的測試案例，金管局主要關注南向個案，北向部分有待人行方面公佈。而未來若果進展順利，也會將試點範圍推廣至大灣區其他城市。

中銀香港為兩家企業批出融資

金管局分享的三個試點個案均為南向傳輸，參與的香港銀行包括中銀香港及滙豐。個案一為從事鐘錶製造及貿易的香港中小企，全資控制深圳一家子公司。徵信機構鄧白氏的深圳分公司獲取該子公司信息後，提供給中銀香港，該中小企成功獲批600萬元港幣貿易融資或透支額度，以及150萬港幣的綜合財資額度。

個案二為從事電子產品及通信設備等業務的香港企業，其全資股東為深圳企業。中銀香港完成貿易再融資的授信審批，向企業提供了約200萬美元款項。

中銀香港個金風險及綜合管理部總經理廖偉倫表示，中銀香港一直積極配合國家粵港澳大灣區的發展戰略，支持金管局持續完善金融基礎建設。隨著大灣區的高速發展，內地及香港的融合發展日益深化，有愈來愈多企業進行跨境融資，令徵信數據跨境流通越發重要。希望通過擴大跨境徵信合作試點範圍的新措施，未來逐步優化信貸審批流程，無論是想開拓內地市場的香港企業，或是計劃來港發展業務的內地企業，也可透過此措施加快取得融資，促進企業客戶跨境營商，進一步深化內地和香港經濟融合發展。

滙豐：措施為銀行提供更大便利

個案三為一家從事旅遊分銷服務的香港中小企有融資需求，唯公司資產負債表相對較弱，故內地母公司的信用狀況在信貸評估過程中起到關鍵作用。香港滙豐銀行獲得相關徵信信息完成內部審批後，提供了500萬元港幣融資貸款額度。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，香港作為內地與世界各地之間的重要門戶，正進一步發揮其作為領先金融中心的優勢，以支持蓬勃發展的跨境業務活動。滙豐參與跨境徵信試點，該措施為銀行提供更大便利，以評估區內公司的信用狀況，促進對企業的融資。隨著市場對一站式跨境金融的需求不斷增加，滙豐將繼續提升相關服務方案，助力客戶在香港以至其他地區的業務增長。

金管局今天發出兩份監管通函，提醒香港銀行業界在處理徵信數據跨境傳輸時，應遵守所有相關法律及監管要求，確保信息安全。

金管局今發兩通函

金管局今天發出兩份監管通函，提醒香港銀行業界在處理徵信數據跨境傳輸時，應遵守所有相關法律及監管要求，確保信息安全。第一份通函列載跨境徵信互通業務試點的實施安排，也鼓勵認可機構考慮其業務需要，並利用備忘錄下的業務試點安排進行業務試點工作，以滿足其業務發展需要。

第二份通函提醒銀行在進行透過兩地信貸資料服務機構共享及使用個人信貸資料及商業信貸資料，可考慮使用創新科技及工業局與國家互聯網信息辦公室於去年底發佈的<<粵港澳大灣區個人信息跨境標準合同>>便利措施及先行先試安排，並提醒銀行遵守相關指引。

區毓麟表示，金管局會繼續就企業徵信互通試點，與銀行和徵信機構討論合適個案，並與人行在確保信息安全的前提下繼續擴大適用範圍。