新國標推出將嚴格執行　助淘汰25%產能利海螺水泥(0914)｜彭偉新

內地5月公佈國家最新水泥標準於今年6月起生效，強制所有內地水泥生產商所生產的水泥必須符合強度、質料及構成的新標準。若內地能按新標準嚴格執行，內地將會有25%產能將受影響而被淘汰。其中，市場相信次質水泥生產商生產水泥熟料比例規定從50%上調至65%，將導致熟料需求上升2.5%，更有助增加邊際生產成本每噸20元人民幣，在更高的邊際成本下，將支持水泥價格上調，有助加速淘汰低效產能。因此，對海螺水泥來說相信可以紓緩現時的競爭壓力，對未來上調產品價格提供正的條件。



海螺水泥上一季度的營業額為 213.28億元人民幣，同比下降 32.1%，另外，環比大幅下跌 49.17%。至於期內最近一個季度毛利為37.85 億元人民幣，同比下跌 27.1%，而環比仍然下跌 10.1%。不過，海螺水泥上個季度的毛利率為 17.7%，同比上升 1.2 個百份點，更較上個年度的15.9%為佳，或已反映行業的整體營運開始出現拐點。

海螺水泥 (914.HK) 於2024年6月28日以 18.6 港元收市，全日上升 0.24 港元或 1.31%。集團過去5年的平均Beta值為 0.67，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 23.85 港元，而最低位則曾見 15.18港元，股價於過去52周累計下跌 12.06%，由年初至今計算，股價表現稍為跑贏恒生指數，以現價 18.6 港元計，海螺水泥的股價較 50 天線低 0.83%，不過，現價則較 200 天線高出 2.46%，以走勢來說，仍有望在短期內走勢現度轉強。

內地5月公佈國家最新水泥標準於今年6月起生效，強制所有內地水泥生產商所生產的水泥必須符合強度、質料及構成的新標準。（資料圖片）

海螺水泥股價於去年2月23日升上阻力位31.75港元見頂後，便持續由高位回落，形成了一浪低於一浪走勢，最低更於今年年初時跌至15.18港元，跌幅超過一半，不過，隨著9天RSI開始出現背馳走勢，股價未有再進一步試新低外，更開始形成了一底高於一底走勢後，股價已成功收復了100天線阻力外，更見20天線及50天線已重返100天線以上，走勢確認了見底形態。若果以今次的跌浪總趺幅按黃金比率38.2%作為反彈目標，股價有望再升上5月份高位21.85港元，尤其是近日回調期間，股價雖然回調，但未有失守今年4月份低位外，9天RSI更跌跌至30水平便再度反彈，反映一底高於一底走勢未有被破壞。投資者可以在18.50港元水平買入，等股價作進一步的反彈，上望首個目標價21.80港元。只要股價未有失守6月份低位17.40港元，則毋須作出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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