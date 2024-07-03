中國聯通(0762)開始追趕中移動(0941)升幅　上望7.9元｜彭偉新

中國聯通去年的全年的營業額為 3725.97億元人民幣，同比上升5%，另外，期內去年全年毛利為2113.98億元人民幣，同比上升 5.6%，毛利增加 5.6%的原因，主要是受到營業額增加5 %，足以抵消營收成本所增加的4.1 %。中國聯通上個年度的毛利率為 56.7%，同比上升 0.3 個百份點。集團去年的全年的營業收益(調整後)為 161.46億元，同比上升 13.53%。至於集團去年的全年的股東淨收入為 187.26億元人民幣，同比上升 11.83%，整體表現明顯強勁。另外，中國聯通上一季度的營業額為 994.96億元人民幣，同比上升 2.3%，另外，環比上升 9.45%，中國聯通上個季度的毛利率為 56.8%，同比上升 1.6 個百份點，更反映整個上升勢頭仍然持續。



市場預期中國聯通2024年全年的收入預期可以達到3,920億元人民幣，按年上升5.2%，另外，預期全年每股盈利為0.68元人民幣，同比增長達到11.4%，而預測市盈率會相等於10.1倍水平。中國聯通過去一年的派息比率為 55%，市場預期集團今年全年每股派 0.37 元人民幣，相等於 5.40 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率5.31 厘相若。

中國聯通去年的全年的營業額為 3725.97億元人民幣，同比上升5%。（資料圖片）

中國聯通的機構投資者持股比率為1.33%，並於今年2月1日至今年7月2日期間的股價共錄得40.19%的升幅，期間，共錄得12.46 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的12.63 億港元，而散戶則佔當中的-0.17 億港元，反映股價上升主要是由機構投資者推升股價。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上22.04%；而最低則跌至 -18.05%，而到7月2日當日則為10.34%，反映大戶資金流動力仍然較強，有助推動股價作進一步的上升，並預期股價可以在向上突破後繼續吸引投資者入場。

中國聯通股價於去年3月升上高位見6.54港元後，曾在兩個月內三次在6.50港元以上水平見頂，而且更在4月中失守20天線支持後，股價持續下跌，更持續下跌至去年12月底見最低位4.51港元下，在股價一浪低於一浪下，反而見到9天RSI有出現一底高於一底的走勢，並形成了RSI的牛背馳走勢，在股價升破20天線並確認見底後，股價持續向上並於6月中向上突破了2023年初在6.50港元的阻力位後，進一步上升，更持續見成交額增加，反映股價已成功突破阻力。若果以2023年見頂後的累計跌幅，成功突破後以黃金比率1.618倍係為反彈的目標水平，股價有望升上7.90港元水平，投資者可以在7.30港元水平買入，上望7.90港元，至於股價一旦失守7.00港元水平，宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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